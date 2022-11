A volte ritornano: le province

Dopo il fallimento del referendum costituzionale, le province sono rimaste nell’articolo 114 della Costituzione quali enti costitutivi della Repubblica. È il dato di fatto che anima le iniziative legislative mirate al loro ripristino in tutto il paese.

L’articolo 114 della Costituzione

Con l’avvio dei nuovi lavori parlamentari, è ritornata alla ribalta anche la questione del riassetto territoriale degli enti intermedi, fermi a causa della “conseguente e perdurante operatività delle province e l’attribuzione ad esse di determinate funzioni fondamentali non di mero coordinamento”, come sostiene la Corte costituzionale nella sentenza n. 240/2021.

Per il senatore di Fratelli d’Italia Marco Silvestroni, che nei giorni scorsi ha presentato uno specifico disegno di legge, “È necessario il superamento della legge Delrio perché non può essere attuata poiché le province sono ancora previste dalla Costituzione e mantengono le competenze sull’edilizia scolastica, sulla tutela e valorizzazione dell’ambiente, sui trasporti e sulle strade provinciali”.

Con la riforma del Titolo V della Parte seconda della Costituzione (legge cost. n. 3/2001) è stata complessivamente potenziata l’autonomia organizzativa, funzionale e finanziaria degli enti territoriali e, al loro interno e per quanto qui rileva, delle province. In particolare, il “nuovo” articolo 114, oltre a elencare tutti gli enti territoriali che, a partire dalle province, compongono la Repubblica, riconosce sia agli enti locali (comuni, province, città metropolitane) sia alle regioni la natura di enti autonomi, ponendoli su un piano di pari dignità istituzionale, pur nella distinzione dei rispettivi poteri e prerogative. In tal modo, quindi, l’articolo 114 avrebbe sancito un pluralismo istituzionale paritario, sì da non consentire più rapporti di gerarchia o anche solo di preminenza tra i diversi enti che compongono la Repubblica. Sarebbe così venuta meno la struttura verticale delle autonomie territoriali, propria della Costituzione del 1948, in favore di un sistema istituzionale costituito da una pluralità di enti, tra loro integrati ma autonomi, sia pure connotati da diverse tipologie e gradazioni di poteri e funzioni.

Il disegno riformatore della legge Delrio (n. 56/2014) si è inceppato a seguito della mancata approvazione della riforma costituzionale (Boschi-Renzi) che prevedeva la cancellazione delle province dall’articolo 114 della Costituzione. L’immobilismo generatosi in questi anni, nell’ambito del quale le regioni a statuto speciale sono andate in ordine sparso, è stato di recente stigmatizzato dalla Corte costituzionale che, con la sentenza n. 240/2021, ha dovuto superare il proprio orientamento (sentenza n. 50/2015) espresso in un momento in cui sembrava che le province dovessero essere chiuse.

Ora, se nelle regioni a statuto ordinario le province sono diventati enti funzionali e strumentali retti da governi di 2° grado, definiti “enti di area vasta”, è nelle regioni a statuto speciale che la questione assume i connotati del disordine istituzionale. Del resto, non è dato riscontrare nella giurisprudenza costituzionale l’enucleazione di un netto principio per ricomprendere anche gli enti locali (quali comuni e province) nella ponderazione della più ampia autonomia e dunque per concludere circa la diretta applicabilità dell’articolo 114 della Costituzione alle regioni a statuto speciale. La Corte costituzionale, peraltro, con due decisioni (sentenza n. 274/2003 e ordinanza n. 144/2009) ha escluso la totale equiparazione tra i diversi livelli di governo territoriale e ha evidenziato come proprio i principi di adeguatezza e differenziazione, comportino la possibilità di diversificare i modelli di rappresentanza politica ai vari livelli.

La Regione siciliana

In Sicilia, il legislatore regionale con la legge n. 15/2015 ha soppresso le province regionali e ha istituito sei liberi consorzi comunali e tre città metropolitane in attuazione a quanto previsto dall’articolo 15 dal proprio statuto, secondo cui “l’ordinamento degli enti locali si basa nella regione stessa sui comuni e sui liberi consorzi comunali, dotati della più ampia autonomia amministrativa e finanziaria”. Tali enti, che lo stesso legislatore, all’articolo 13 Dl del presidente della regione n. 6 del 29/10/1955, non esitò a definire “non territoriali”, non sono mai entrati a regime. La regione ha rinviato ben undici volte le elezioni degli organi dei liberi consorzi comunali e delle città metropolitane, prorogando contemporaneamente la gestione commissariale degli enti di area vasta. L’ultimo rinvio è stato recentemente oggetto d’impugnativa della presidenza del Consiglio dei ministri per violazione di più parametri costituzionali.

La Regione Sardegna

In Sardegna il travagliato iter con il quale si è tentato più volte di riformare l’assetto degli enti intermedi è ancora in corso e, recentemente, la Corte costituzionale (sent. n. 68/2022), nel dichiarare inammissibile il ricorso presentato dalla presidenza del Consiglio dei ministri sull’ennesima proroga dei commissariamenti delle province, ha, di fatto, consentito il mantenimento delle sei province e delle due città metropolitane. Le province sarde conservano, per espressa previsione dell’articolo 43 dello statuto, la struttura di “enti territoriali”.

Il Friuli Venezia-Giulia

La Regione Friuli Venezia-Giulia, previa mirata modifica del proprio statuto con legge costituzionale, ha soppresso le sue quattro province tra il 2017 e il 2018 e ha creato diciotto unioni territoriali intercomunali (Uti). Tuttavia, nel 2019 le ha abolite e istituito quattro enti di decentramento regionale (Edr), i cui territori di competenza corrispondono a quelli delle province soppresse. Gli Edr sono “enti funzionali” della regione con personalità giuridica di diritto pubblico, dotati di autonomia gestionale, patrimoniale, organizzativa e contabile, sottoposti alla vigilanza e al controllo della regione.

Quale modello di ente intermedio

Nel caso in cui il legislatore, e per esso la “politica”, volesse seriamente ritornare sui propri avventati passi, dovrebbe ripartire da uno studio sui bisogni, non astratti, che emergono dai rispettivi territori e solo dopo optare per il modello di ente intermedio più adeguato.

In tale contesto, la scelta di un “ente territoriale di governo” piuttosto che di un “ente funzionale e strumentale”, ancorché di “area vasta”, non può essere frutto di un sorteggio né di banali obiettivi riconducibili alla cieca riduzione dei costi della politica, bensì di una ponderata valutazione basata sui principi costituzionali di sussidiarietà, adeguatezza e differenziazione. Anche perché, a ogni trasferimento di funzioni a questi (martoriati) enti, dovrà comunque corrispondere un adeguato trasferimento (o un’attribuzione) di risorse economico-finanziarie per farvi fronte. Correlazione fra funzioni e risorse desumibili, oltre che dal principio di ragionevolezza al quale la Corte costituzionale attribuisce da sempre valore fondamentale, anche dal nuovo assetto del Titolo V della Costituzione.