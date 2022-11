Studiare in una lingua straniera è sempre più comune, soprattutto all’università. Ma ha un costo significativo in termini di voti, come dimostra uno studio. Le politiche educative dovrebbero tenerne conto, almeno quando si tratta di borse di studio.

Sempre più studenti studiano in una lingua straniera

Molti studenti intraprendono almeno una parte della loro formazione in una lingua che non è la loro lingua madre. È particolarmente vero per l’università. Paesi linguisticamente non omogenei – si pensi all’India – possono utilizzare, per l’istruzione terziaria, una lingua che non è quella madre per la maggior parte della popolazione. Anche la mobilità internazionale è oggi elevata: nel corso dell’ultimo anno accademico pre-Covid, il 2018-2019, sono partiti in Erasmus più di 45 mila studenti italiani. Se si aggiunge l’effetto della migrazione internazionale e la crescente tendenza in molti paesi a offrire corsi in inglese – a volte non senza qualche polemica -, la rilevanza del fenomeno diventa evidente.

Studiare le conseguenze è difficile

Qual è l’impatto sul rendimento degli studenti? Sembra ragionevole ipotizzare che lo studio in una lingua straniera comporti uno sforzo cognitivo che lo rende più difficile. Detto questo, non è facile dare una risposta credibile alla domanda. Si pensi a un confronto tra studenti locali e studenti internazionali che frequentano lo stesso corso di laurea in Inghilterra. Dati, ad esempio, i notevoli costi legati al trasferimento all’estero, è possibile che lo studente internazionale medio sia più motivato o più capace di quello locale medio. Le competenze e la motivazione sono notoriamente difficili da misurare, per cui un confronto di questo tipo risulterebbe errato. È infatti possibile che gli studenti stranieri ottengano risultati migliori negli esami rispetto agli studenti locali. Ciò non implica affatto che studiare in inglese sia più facile per gli studenti cinesi che per quelli britannici, ma semplicemente che, oltre alla lingua madre, ci sono altre differenze di partenza tra i due gruppi che non si riescono a misurare correttamente.

L’esperienza trilingue di Bolzano

Come risolvere il problema? In un articolo recentemente pubblicato sulla rivista Labour Economics (in Open Access) abbiamo sfruttato alcune caratteristiche peculiari della Libera Università di Bolzano, in Alto Adige-Südtirol. La maggior parte degli studenti che la frequentano ha come lingua madre l’italiano o il tedesco. Oltre agli studenti locali, molti provengono dal resto d’Italia o da paesi come la Germania o l’Austria. La maggior parte dei corsi di laurea dell’università sono trilingui, il che significa che gli studenti seguono corsi (e sostengono i relativi esami) in italiano, in tedesco e in inglese. Uno studente che frequenti una laurea in economia, per esempio, può studiare “Introduzione al management” in inglese, “Macroeconomia” in tedesco e “Microeconomia” in italiano, e ogni corso è offerto in una sola lingua. In questo contesto, possiamo osservare studenti di madrelingua italiana o tedesca che sono iscritti allo stesso corso di laurea e, dunque, frequentano gli stessi corsi, alcuni dei quali sono tenuti nella loro lingua madre, mentre altri sono tenuti in una lingua diversa che, in alcuni casi, è la lingua madre dei loro compagni, mentre in altri casi non lo è. Possiamo quindi verificare se la (mancata) corrispondenza tra lingua madre e lingua di insegnamento influisce sul rendimento, misurato dai voti negli esami.

Voti molto più bassi

Quello che troviamo è che la penalizzazione è piuttosto consistente: una perdita di circa il 9,5 per cento in termini di voto d’esame quando non si è madrelingua. La perdita si attenua, ma non scompare, anche quando c’è una competenza molto elevata, corrispondente a C1 o C2 nel quadro comune europeo di riferimento per le lingue. Vediamo anche che la probabilità di non superare un esame è più alta quando c’è un disallineamento linguistico. Quindi, quando affrontano un corso che non è nella loro lingua madre, gli studenti hanno maggiori probabilità di non superare l’esame e, quando riescono a superarlo, il loro voto finale è considerevolmente più basso di quanto sarebbe stato altrimenti.

Ci sono altri vantaggi, ma servirebbe adattare le politiche

Ciò non significa che studiare in una lingua straniera sia una cattiva idea. L’istruzione è – anche – un investimento, con costi iniziali (come tasse o affitto) e ritorni differiti (come maggiori opportunità nel mercato del lavoro e migliore salute). Lo studio in una lingua straniera dovrebbe essere considerato allo stesso modo: è più impegnativo, ma comporta anche ricompense più alte. Ad esempio, in termini di orizzonti personali e professionali più ampi. Quanto meno, chi è disposto a studiare in una lingua diversa dalla propria dimostra ai futuri datori di lavoro di non temere le sfide. D’altra parte, potrebbe essere sensato pensare a modi per tenere più conto della penalizzazione che documentiamo. Se, ad esempio, ottenere una borsa di studio dipende dai voti negli esami, gli studenti non madrelingua potrebbero essere penalizzati e, vista la crescente mobilità, questi problemi potrebbero diventare sempre più rilevanti.