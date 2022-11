I fenomeni di odio, sempre più diffusi anche in Italia, rappresentano un serio pericolo per la coesione della società. Tra gli strumenti per contrastarli, può svolgere un ruolo importante la partecipazione ad attività culturali. I risultati di uno studio. Il decreto legge che ha introdotto le norme anti-rave è a rischio di incostituzionalità, perché mancano i presupposti di necessità e urgenza. Il Governo avrebbe fatto meglio a percorrere la via del disegno di legge “essenziale”. Sono tanti i ragazzi che lasciano precocemente la scuola: più di mezzo milione secondo i dati del 2021. L’abbandono scolastico è una questione complessa, caratterizzata da divari territoriali, di genere e di cittadinanza, che ha forti ripercussioni sul mercato del lavoro e richiede soluzioni strutturali. L’evasione fiscale toglie risorse al nostro paese, eppure persistono forme di indulgenza verso i comportamenti evasivi. Vi contribuiscono scelte come quella di alzare il limite dei pagamenti in contante a 5mila euro, mentre andrebbero favoriti i pagamenti elettronici. Dopo le elezioni di Midterm negli Stati Uniti si prospetta un governo diviso, con un presidente democratico e almeno una Camera in mano ai repubblicani. Ne risentirà la qualità complessiva dell’attività legislativa. E si rafforzerà la sfiducia dell’opinione pubblica nella capacità dei governi di affrontare i problemi più urgenti. Una ricerca sull’andamento del valore economico e finanziario dei più importanti network digitali permette di capire la dinamica con cui si sviluppano le piattaforme a rete, aiutando a rendere più chiari i processi di trasformazione che oggi coinvolgono la politica, l’economia e la società.

Spesso un grafico vale più di tante parole: seguite la nostra rubrica “La parola ai grafici”.

Quali saranno le priorità del governo Meloni? Come si comporterà sulle questioni che stanno più a cuore all’elettorato? Abbiamo provato a immaginare quale sarà la linea di politica economica del nuovo governo in un nuovo ebook disponibile gratuitamente. Puoi scaricarlo compilando il modulo a questo link.

Nell’ultima campagna elettorale lavoce è stata impegnata in un lavoro straordinario di analisi e fact-checking delle proposte elettorali. Lavoce non ospita pubblicità e i nostri contenuti aperti a tutti. Per svolgere il nostro lavoro nel modo migliore possibile, abbiamo quindi bisogno del supporto dei lettori: sostienici con una donazione, anche piccola!