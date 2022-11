Squilibri nelle finanze pubbliche e bassa crescita dell’economia sono due elementi che mettono in pericolo la sostenibilità del sistema pensionistico italiano, secondo un rapporto che prende in considerazione vari paesi. Senza il miglioramento delle condizioni economiche generali, una nuova riforma delle pensioni non risolverebbe la questione. L’Indice del divario di genere 2022 in Europa segnala gli effettivi negativi generati dalla pandemia sulla condizione delle donne. Per il nostro paese, indica che i pur lievi progressi sembrano riguardare solo una parte ristretta della popolazione femminile. La fotografia del Parlamento uscito dalle elezioni del 25 settembre ci rimanda un quadro dove “veterani” e “reclute” si equivalgono e dove il sistema delle pluricandidature sembra aver funzionato nel permettere ai partiti di eleggere i “nominati”, ovvero leader e personalità di richiamo. La stabilità del governo e la capacità legislativa del Parlamento dovrebbero essere garantiti dalla componente maggioritaria della legge elettorale. Ma se guardiamo a quanto accaduto nelle passate legislature, vediamo che sono due obiettivi falliti, perché con una bassa soglia di sbarramento si creano coalizioni ben poco coese. In Italia sono presenti varie comunità religiose che svolgono un ruolo positivo per l’integrazione degli immigrati nella nostra società. Meriterebbero il riconoscimento istituzionale che finora non hanno avuto.

