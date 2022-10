Tra pochi giorni, a Sharm el-Sheikh, inizia la 27a Conferenza delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici. Anche a causa della problematica situazione geopolitica, il tema non sembra oggi in cima alle preoccupazioni di paesi e governanti. Difficile, dunque, che dalla Cop27 arrivino progressi su contenimento delle emissioni e mitigazione. Il Regno Unito ha un nuovo primo ministro, Rishi Sunak. È il secondo in meno di due mesi e ancora una volta non è stato votato né dagli elettori né dai membri del suo partito. Come Cancelliere dello scacchiere nel governo Johnson ha assunto posizioni e decisioni discutibili. Riuscirà a evitare il tracollo dei Conservatori alle prossime elezioni? Caratterizzato da molta retorica, destinata a distogliere l’attenzione dalle questioni reali, il ventesimo Congresso del Partito comunista non ha offerto segnali su come la Cina intende affrontare le sue difficoltà economiche. Ribadita la direzione di marcia verso i due obiettivi di autosufficienza e sicurezza nazionale. Negli Stati Uniti si avvicinano le elezioni di Midterm, nelle quali tradizionalmente il partito del presidente perde consensi. Quasi certamente questa tornata confermerà la regola, anche perché gli americani sono preoccupati per l’andamento dell’economia, con l’alta inflazione alta e il probabile avvicinarsi della recessione.

