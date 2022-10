Gli aumenti dei prezzi pesano sulle famiglie, soprattutto quelle con i redditi più bassi. Per farvi fronte, in un anno e mezzo il governo ha speso 39,3 miliardi, a cui si aggiungono 23,5 miliardi di sostegni alle imprese. Se l’inflazione dovesse continuare a correre, una spesa di questo genere sarebbe sostenibile solo attraverso un fondo comune europeo. Un titolo di giornale di pochi giorni fa sui rendimenti di Btp Italia e Btp classico ripropone il tema dell’educazione finanziaria, fondamentale per valutare correttamente i rischi e i possibili guadagni di investimenti alternativi. Negli ultimi anni, i tecnici sono stati chiamati a prendere decisioni che invece spettano alla politica. Ristabilire i confini tra i diversi ruoli consentirebbe agli esperti di mettere a disposizione dei politici competenze e conoscenze per migliorare la gestione della cosa pubblica, senza sovrapposizioni. I collegi uninominali si sono rivelati decisivi per garantire al Centrodestra la maggioranza in Parlamento. Il risultato sarebbe stato diverso se il Centrosinistra fosse riuscito a dar vita a un’alleanza? Le simulazioni dicono che solo una coalizione di “campo largo” avrebbe assicurato al Centrosinistra la vittoria al Senato. Nonostante qualche passo in avanti e vari incentivi, gli italiani continuano a utilizzare i pagamenti elettronici meno degli altri cittadini europei. I dati su un mezzo di pagamento che rappresenta anche uno strumento anti-evasione.

Spesso un grafico vale più di tante parole: seguite la nostra rubrica “La parola ai grafici”.

Nell’ultima campagna elettorale lavoce è stata impegnata in un lavoro straordinario di analisi e fact-checking delle proposte elettorali. Lavoce non ospita pubblicità e i nostri contenuti aperti a tutti. Per svolgere il nostro lavoro nel modo migliore possibile, abbiamo quindi bisogno del supporto dei lettori: sostienici con una donazione, anche piccola!