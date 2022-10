Gli studenti italiani tendono molto a studiare all’estero, sia temporaneamente che per tutto il ciclo di studi. Ma le università italiane non sono in grado di attirare molti stranieri.

Il grado di internazionalizzazione dell’università è uno dei criteri su cui valutare la qualità dell’offerta didattica di un paese. Da questo punto di vista, nel confronto con la media Ocse, l’Italia ha dei numeri piuttosto deludenti, registrando una “fuga di cervelli” verso l’estero da parte di molti studenti, che non è compensata dagli arrivi di studenti stranieri nel nostro paese.

Nel 2020, quasi 80 mila ragazzi italiani hanno frequentato un’università straniera all’interno dei paesi Ocse. Si tratta del 4 per cento del totale degli studenti universitari iscritti in Italia. Come mostrato in Figura 1, è un dato che, in termini relativi, ci accomuna a molti paesi in via di sviluppo.

D’altra parte, si potrebbe sostenere che la percentuale di studenti che lasciano il paese per studiare all’estero non è così diversa da quella di Francia e Germania, che si attesta anche in questi paesi intorno al 4 per cento. Sarebbe un ragionamento corretto: il fatto che i propri talenti non si fermino all’interno dei confini nazionali, ma si specializzino e mettano a frutto le proprie qualità all’estero dovrebbe essere motivo di orgoglio per il nostro paese. Il problema è che, allo stesso tempo, l’Italia dovrebbe essere in grado di attirare altrettanti talenti dal resto del mondo. Francia e Germania riescono in questo obiettivo: gli studenti stranieri iscritti nei loro atenei sono rispettivamente il 9 e l’11 per cento del totale. In Italia, invece, ci si ferma al 3 per cento. Come sul mercato del lavoro, il nostro paese lascia partire molti giovani di talento e non è in grado di attirarne altri dall’estero.

La scarsa attrattività degli atenei italiani viene sottolineata anche dai numeri sugli studenti Erasmus. È vero che l’Italia è una delle principali destinazioni per gli studenti che partecipano al programma, ma, anche in questo caso, gli studenti italiani che frequentano un periodo di studio all’estero grazie all’Erasmus sono più degli stranieri che decidono di passare un periodo di studio in Italia attraverso lo stesso programma.

Chi sono gli studenti stranieri in Italia

Come in buona parte dei paesi Ocse, il continente maggiormente rappresentato tra gli studenti stranieri è l’Asia, soprattutto per il peso di Cina e India (il terzo paese per numero di studenti è l’Iran). Proviene dall’Asia quasi metà degli studenti stranieri, mentre un terzo arriva dall’Europa. In Figura 4 è mostrata la distribuzione della provenienza per area geografica.

Anche in questo caso seguendo le tendenze degli altri paesi, il numero di studenti stranieri aumenta al crescere del livello di corso. Come già detto, in media gli studenti stranieri sono il 3 per cento, ma sono il 4 per cento nelle lauree magistrali e il 16 per cento nei corsi di dottorato. Sembrerebbe un dato piuttosto elevato, ma è inferiore a quello di Francia (38 per cento), Portogallo (33), Germania (23) e Spagna (19).

Non sono disponibili dati per singoli paesi, ma, in media, gli studenti stranieri che studiano nei paesi Ocse tendono a concentrarsi sulle materie Stem (Science, Technology, Engineering e Mathematics). In Italia, la percentuale di laureati in materie scientifiche è piuttosto bassa (poco meno del 20 per cento tra i 20-29enni, contro il 27 per cento circa della media Ue). Un ulteriore motivo per aumentare il numero di studenti stranieri nel nostro paese.

Il primo passo è aumentare i corsi in inglese

Soprattutto a livello di laurea triennale, sono poche le università italiane a offrire corsi in inglese. Si tratterebbe di un primo fondamentale passo per attirare studenti stranieri, che difficilmente decidono di aggiungere l’apprendimento di una nuova lingua, peraltro parlata da un numero limitato di persone nel mondo, agli impegni richiesti dagli studi universitari. Del resto, la preparazione degli studenti italiani è nella maggior parte dei casi insufficiente a frequentare un corso in inglese. Nelle prove Invalsi 2022, oltre il 60 per cento degli studenti di quinta superiore non raggiungeva il livello B2 nell’ascolto in inglese (più del 20 per cento non raggiungeva il B1). Finché non si educheranno gli studenti all’internazionalizzazione, a partire dalla padronanza dell’inglese, sarà difficile attirare capitale umano dall’estero.