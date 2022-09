Cinque buoni motivi per non prorogare i tagli ai carburanti

Essere contrari alla detassazione dei carburanti non significa pensare che il governo non debba intervenire. Misure di protezione del potere d’acquisto delle famiglie e di sostegno alle imprese sono necessarie e urgenti, ma devono essere sganciate dal consumo di carburanti. Persino un trasferimento pro-capite di denaro per una somma equivalente a quella necessaria per finanziare il taglio delle accise sui carburanti, ad esempio, sarebbe un’opzione preferibile da tutti i punti di vista sopra elencati.

Lo sconto sui carburanti agisce sul prezzo della benzina sospendendo temporaneamente una quota delle accise, imposte specifiche che gravano sul consumo di carburanti. Queste imposte sono state introdotte con due obiettivi fondamentali. Il primo è garantire stabili introiti al governo. Le accise sui carburanti valgono grossomodo il 5 per cento delle entrate dello stato. Ma un altro importante ruolo è quello di rendere costoso un bene che dovremmo consumare meno di quanto non facciamo. Il consumo di carburanti ha un effetto negativo sulla salute delle persone nel breve periodo e catastrofico sul futuro del pianeta nel medio e lungo periodo. Per questo motivo le accise sui carburanti sono considerate anche imposte correttive, in grado cioè di dissuadere il consumo eccessivo di beni nocivi.

Insegna Economia Politica all'Università di Bari, ed è Membro del Comitato Investimenti del Fondo Imprese Sud presso CDPVentureCapital, del Comitato Scientifico della Scuola di Alta Formazione della Corte dei Conti e del Comitato Scientifico della Fondazione ASTRID. E’ stato Professore presso la 'Cesare Alfieri' a Firenze (2011-2022), Consigliere del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio (2015-17) e del Ministro per il Mezzogiorno (2017-18), Senior Research Fellow a City University London (2009-11), Professore Associato e Direttore del Dottorato in Economia all’Università di Bari (2003-11), Membro dell’Unità per la Semplificazione della Presidenza del Consiglio (2005-10), Consulente e Membro del NARS-CIPE, Ministero del Tesoro (2003-4), Dirigente della Presidenza del Consiglio dei Ministri (1999-2002), e Lecturer presso Exeter University (UK, 1997-99). Ha pubblicato contributi di ricerca anche su European Economic Review, il Journal of Money ,Credit and Banking, il Journal of Banking and Finance. Di recente pubblicato in tema di sviluppo del Mezzogiorno due volumi ‘Il risveglio del Mezzogiorno’ (2018) per Laterza e ‘Una Questione Nazionale’ (2020) per Il Mulino.