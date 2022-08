La scarsità delle materie prime spinge l’inflazione. Una soluzione è ricorrere con più convinzione all’economia circolare. Ma occorrono impianti per il riciclaggio e lo sviluppo del processo di “simbiosi industriale”, in distretti produttivi circolari. Inflazione ed economia circolare La scarsità delle materie prime è uno dei fattori che determinano dinamiche inflazionistiche più elevate. Dovranno perciò guadagnare rilievo le misure per agevolare il recupero delle cosiddette “materie prime seconde”, o materiali “End of Waste” (articolo 184-ter del Testo unico ambientale), cioè i residui che hanno perso la qualifica di rifiuto dopo operazioni di recupero e possono essere reimmessi nel processo produttivo. Si tratta, in altri termini, di rafforzare l’attuazione del principio del “riciclo”, alla base dell’economia circolare. Famiglie e imprese sono oggi più disposte a pagare per utilizzare beni durevoli senza doverli acquistare. Grazie alle tecnologie digitali e ai nuovi design, i prodotti possono essere manutenuti in modo efficiente, permettendo il prolungamento della loro vita utile, mentre le restrizioni normative su inquinamento e rifiuti si applicano lungo l’intero ciclo di vita dei prodotti, rendendo vantaggioso riutilizzare le risorse più e più volte. Il riuso di materie prime seconde ha un triplice vantaggio: i) maggiore sicurezza nell’approvvigionamento (di fronte a una domanda in continua crescita), ii) ambiente più pulito e sano (sia per il minor ricorso all’estrazione di risorse naturali, sia per la riduzione nella generazione di rifiuti) e iii) risparmi sugli acquisti di materie prime, che potranno riflettersi in prezzi finali più contenuti e soggetti a minori aumenti. Alcuni anni fa, il rapporto Growth Within a Circular Economy: Vision for a Competitive Europe, curato dal McKinsey Center for Business and Environment e la Ellen MacArthur Foundation, in collaborazione con la Fondazione Deutsche Post, aveva stimato che con l’economia circolare, entro il 2050, l’Europa avrebbe potuto migliorare la propria produttività fino al 3 per cento, creando le premesse per un contenimento dell’aumento dei prezzi dal lato dell’offerta e sostenendo la crescita economica. Il miglioramento della produttività, entro il 2030, avrebbe altresì potuto generare risparmi sui costi fino a 600 miliardi di euro all’anno (si pensi, per esempio, al settore edile, con costi di costruzione dimezzabili, o al settore della mobilità, con costo riducibile del 75 per cento) e permesso un aumento del Pil fino a sette punti percentuali rispetto allo scenario di base. Serve un impegno convinto Oggi realizzare questi obiettivi è diventato imprescindibile. Il Piano d’azione sull’economia circolare, approvato dal Parlamento europeo nel 2021, può segnare un passaggio decisivo verso l’adozione di un modello produttivo circolare, con risparmi significativi in particolare in quegli ambiti nei quali la pressione sui prezzi è più intensa: elettronica, batterie e veicoli; imballaggi; plastica; tessile; edilizia; alimentare, acqua, nutrienti. Vi sono fattori critici su cui sarà necessario intervenire: l’assenza di standard europei in materia di economia circolare, che comporta incertezze sulla qualità delle materie prime seconde e rende difficile verificare i livelli di impurità e la sostenibilità di alti gradi di riciclo;

l’eterogeneità delle normative nazionali, che, insieme agli alti costi di trasporto, ostacola lo scambio di materie prime seconde tra paesi europei, impedendone la commercializzazione e la circolazione nell’Ue;

Se poi si considera che oggi il 66 per cento delle emissioni industriali di CO2 è causata della produzione di acciaio, plastica, alluminio e cemento (Figura 1), per ridurle sensibilmente si dovrà insistere sul sistema di riciclo di queste materie. Dovrà perciò aumentare il ricorso all'ecodesign per ottenere materiali più facilmente "smontabili", che facilitino il recupero materico altrimenti impossibile da eseguire (pur ricordando che, per quanto efficiente, anche il recupero comporta costi energetici ed emissioni di CO2). Si dovrà sviluppare l'impiantistica per il riciclaggio e promuovere il processo di "simbiosi industriale" – con la creazione di distretti produttivi circolari – attraverso cui i rifiuti prodotti dalle aziende vengono valorizzati come materie prime utili per altre aziende. Figura 1 – Quattro principali categorie di materie critiche Fonte: The Circular Economy a Powerful Force for Climate Mitigation (2018). In Italia, infine, andranno riviste le norme relative all'End of Waste – la disciplina giuridica che stabilisce la cessazione della qualifica di rifiuto al termine di un processo di recupero – che oggi ostacolano la circolarità dei materiali. Gli effetti sulla transizione ecologica Dare attuazione ai principi dell'economia circolare avrà effetti benefici diretti e indiretti sulla transizione ecologica, mitigando le tensioni inflazionistiche che genera e che le sono di ostacolo. Tuttavia, i benefici si vedranno soltanto al termine del processo, mentre la transizione, nel suo percorso, imporrà costi economici e sociali rilevanti. Per questa ragione, politiche fiscali redistributive (che prelevino da chi dall'inflazione beneficia e compensino chi ne è penalizzato), insieme ai meccanismi europei per una "transizione giusta", costituiranno strumenti indispensabili per garantire una transizione più veloce, che non lasci indietro nessuno. Dovranno essere impiegati in modo incisivo e tempestivo per affrontare squilibri già presenti e in ulteriore forte crescita. *Le opinioni espresse in questo articolo sono personali degli autori e non implicano le istituzioni con cui essi sono affiliati. I contenuti di quest'articolo (in due parti) derivano dal più ampio dossier predisposto dagli autori per la Presidenza del Consiglio dei Ministri, dal titolo Energia, materie prime, inflazione: Le principali criticita del momento alla prova delle priorita di sviluppo sostenibile, da poco pubblicato sul sito della Presidenza.























Consigliere finanziario di organismi internazionali (per esempio Gruppo Banca Mondiale (GBM) e Fondo Monetario Internazionale (FMI)), agenzie governative e istituzioni finanziarie di diversi paesi; esperto del Nucleo di Valutazione Verifica degli Investimenti Pubblici (NUVV) presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Roma; presidente della Banca Agricola Commerciale della Repubblica di San Marino e dell’Associazione Bancaria Sammarinese (ABS); membro del consiglio di amministrazione della società di pagamento BKN301; membro del comitato di sorveglianza del Center d'Études pour le Financement du Développement Local, Senegal. È stato direttore esecutivo del GBM e membro del consiglio direttivo dell’FMI; coordinatore del NUVV; Presidente della Banca Centrale della Repubblica di San Marino e presidente dell’ABS; Ragioniere Generale, Direttore del Dipartimento Bilancio e Direttore ad interim del Dipartimento Finanze e Credito della Regione siciliana; dirigente della Banca d’Italia e membro di gruppi di lavoro delle banche centrali del G-10 e del Sistema Europeo delle Banche Centrali. Ha fondato e presieduto The “Group of Lecce” on Global Financial Governance ed è stato esperto dell’High-Level Commission on World Bank Reform (la Commissione "Zedillo". È stato professore incaricato presso le università di Palermo e Lecce, ed è (co)autore di diversi studi e pubblicazioni in materia di economia e finanza.



Dirigente della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Attualmente riveste l'incarico di Coordinatrice del Nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici.



Ingegnere e dottore di ricerca in energetica, è componente del Nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici presso il dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Offre il suo supporto tecnico al comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS) e al comitato interministeriale per la transizione ecologica (CITE) dove collabora nei gruppi di lavoro per la redazione del Piano per la Transizione Ecologica. Tra i più accreditati esperti del Comitato Economico e Sociale Europeo, recentemente ha lavorato alla valutazione della Strategia Europea per la Biodiversità pilastro fondamentale del Green Deal Europeo. È stato Vice presidente del Comitato tecnico per la Riduzione dei Gas Serra per il Governo Italiano e si occupa di politiche e misure in tema di accordi comunitari per la riduzione dei gas serra e la lotta ai Cambiamenti Climatici. Durante il suo mandato ha partecipato ai vertici delle nazioni unite in tema di lotta al cambiamento climatico. Ha lavorato con molte Regioni come esperto per le attività di valutazione economica, di elaborazione di metodi e modelli e di facilitazione dei processi nella Pianificazione territoriale partecipata. Ha preso parte alla stesura del Piano Energetico ed Ambientale delle Regione Siciliana nel gruppo di lavoro riguardante lo sviluppo delle fonti energetiche rinnovabili, l’efficienza energetica e lo sviluppo delle tecnologie innovative. È stato consulente di diverse Amministrazioni Pubbliche su tematiche riguardanti la valutazione ambientale nell’ambito di diversi programmi europei nonché coordinatore tecnico scientifico di progetti operanti su programmi di cooperazione internazionale. Autore di diverse pubblicazioni scientifiche su libri e riviste nazionali ed internazionali riguardanti la Pianificazione Energetica, l’Analisi dei Potenziali Regionali di sfruttamento delle Energie Rinnovabili, l’Analisi degli Impatti delle Politiche Energetiche e dei Cambiamenti Climatici.



Dottore Commercialista, è attualmente componente interno del Nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici presso il Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei Ministri. In tale veste supporta il Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica e lo Sviluppo Sostenibile (CIPESS) e il Comitato Interministeriale per la Transizione Ecologica (CITE). Esperta di politiche di sviluppo e coesione e valutazione degli investimenti pubblici e di appalti pubblici , ha maturato esperienza pluriennale in qualità di Dirigente dell'Amministrazione pubblica centrale, gestendo la programmazione ed il monitoraggio degli interventi pubblici nell'ambito degli Accordi di programma quadro stipulati tra Stato e Regioni (Centro - Mezzogiorno) cofinanziati con Fondo sviluppo e Coesione (periodi 2000-2006 e 2007-2013) e coordinando, come Autorità di gestione, programma comunitario FESR (periodo 2007-2013). E’ stata componente Collegio sindacale di Azienda a controllo pubblico (Gruppo Ferrovie dello Stato).



È attualmente componente del Nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici presso il Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei Ministri, organismo tecnico che supporta il Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica e lo Sviluppo Sostenibile (CIPESS) e il Comitato Interministeriale per la Transizione Ecologica (CITE). Specializzata in economia e finanza pubblica, ha elevata esperienza professionale - nella Pubblica amministrazione centrale (Ministero dell’economia e delle finanze e Presidenza del Consiglio dei Ministri) - in tema di programmazione di bilancio, politiche di coesione (europea e nazionale) e politiche per lo sviluppo sostenibile.