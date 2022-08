La zona grigia della Val Seriana

La mancata imposizione di una zona rossa in Val Seriana nel 2020, a differenza di quanto accaduto in altri comuni a rischio, ha portato la zona a subire più intensamente la pandemia. Una stima dell’effetto della decisione.

In assenza di trattamenti farmacologici efficaci, tra febbraio e marzo 2020, all’inizio della prima ondata della pandemia da Covid19, le misure di contenimento hanno principalmente riguardato limitazioni delle interazioni tra individui. In questo contesto gli eventi che si sono verificati nella provincia di Bergamo tra la fine di febbraio 2020 ed il 23 marzo 2020 (data di inizio del lockdown nazionale) assumono particolare rilevanza. Nelle prime tre settimane di marzo 2020, soltanto nel comune di Nembro, in Val Seriana, si è verificato un incremento dei decessi del 1000 per cento rispetto alle prime tre settimane di marzo 2019: 11 decessi nelle prime nel 2019 contro 121 nel 2020 (Istat, 2021, Decessi per il complesso delle cause. Periodo gennaio-novembre 2020).

Il 23 febbraio 2020, lo stesso giorno in cui le zone rosse venivano imposte nel lodigiano e a Vo’ Euganeo (provincia di Padova), l’ospedale Pesenti Fenaroli di Alzano Lombardo registrò il primo caso di Covid-19 e il 3 marzo successivo il Comitato Tecnico Scientifico (Cts) nazionale per l’emergenza epidemiologica da Coronavirus suggerì l’imposizione di una zona rossa anche attorno ai comuni di Alzano Lombardo e Nembro. Il Governo, tuttavia, rinunciò ad introdurre una zona rossa in quell’area.

La Figura 1 sintetizza la sequenza dei provvedimenti nazionali adottati tra il 23 febbraio ed il 23 marzo 2020.

Figura 1 – Timeline dei provvedimenti contro l’epidemia di Covid-19

I grafici nella Figura 2 riportano l’andamento della mortalità in eccesso cumulata (Mec) nei comuni della zona rossa, della provincia di Bergamo (grafico a sinistra) e alcuni comuni lombardi di simili dimensioni dove la pandemia ha avuto un effetto solo in uno stadio successivo (grafico a destra). Un aspetto interessante che emerge da questi grafici è come le curve della Mec si appiattiscano in tutti i comuni considerati in seguito all’applicazione del lockdown nazionale, stando ad indicare, potenzialmente, l’efficacia di tale misura.

Figura 2 – Mortalità in eccesso cumulata nei comuni della possibile zona rossa in provincia di Bergamo (sx) e in alcuni comuni simili in Lombardia (dx)

L’andamento all’interno della fascia grigia, corrispondente al periodo tra l’introduzione della zona rossa e il primo lockdown, è di più difficile interpretazione.

Le conseguenze della scelta di non introdurre una zona rossa possono essere misurate utilizzando il metodo del controllo sintetico, mettendo a confronto i comuni della Val Seriana con quelli del lodigiano in cui è stata introdotta la zona rossa ed anche con altri comuni con caratteristiche simili, per i quali gli effetti della pandemia si sono manifestati in periodi successivi (per esempio i comuni nel grafico a destra della Figura 2).

I risultati del nostro studio, riportati in Figura 3, mostrano, per i comuni di Albino, Alzano Lombardo e Nembro, l’andamento della Mec (linea continua) assieme all’andamento del controfattuale stimato sia con i comuni della zona rossa (linea tratteggiata), sia con i comuni che sono stati colpiti dalla pandemia in un periodo successivo (linea punteggiata). Per ciascun comune, il grafico di destra evidenzia l’andamento della Mec, osservato e controfattuale, dal 1° Novembre 2019 fino all’ 8 Aprile 2020, circa due settimane dopo il lockdown nazionale , mentre il grafico di sinistra estende il periodo al 31 Ottobre 2020, che è l’ultimo periodo a nostra disposizione.

Figura 3 – Andamento della mortalità in eccesso nei comuni della Val Seriana e in quelli del campione per il controllo sintetico

La differenza tra la linea continua e il controfattuale dà un’idea dell’effetto che avrebbe potuto avere la zona rossa sulla Mec: essendo il saldo tendenzialmente positivo nel periodo successivo alla mancata introduzione delle zone rosse, è verosimile pensare che la zona rossa avrebbe potuto prevenire il numero di morti per Covid-19 nel periodo considerato. I risultati ottenuti con il controllo sintetico suggeriscono che l’introduzione tempestiva di una zona rossa nei comuni di Albino, Alzano Lombardo e Nembro, come già accaduto nel lodigiano, avrebbe risparmiato il 67 per cento dei decessi inflitti dalla prima ondata pandemica su quei comuni.