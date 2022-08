L’ultima edizione dell’Indagine sui bilanci delle famiglie italiane della Banca d’Italia è stata redatta sulla base di metodi statistici rinnovati, che permettono di analizzare con più precisione le condizioni economiche degli italiani. Ne esce un quadro più definito della disuguaglianza dei redditi e della ricchezza.

Il 25 settembre voteremo con il Rosatellum, una legge elettorale complicata e macchinosa, che non avvicina eletti ed elettori e non valorizza i candidati locali. Difficile anche individuare i seggi sicuri per i partiti. Intanto, in campagna elettorale i leader politici si lanciano in affermazioni che non sempre sono sostenute dai fatti e dai numeri. Non è vero, per esempio, che Quota 100 abbia creato lavoro per centinaia di migliaia di giovani. Né che l’Italia sia l’unico paese europeo che non utilizza l’energia nucleare. Abbiamo anche verificato quali sono stati i voti dei partiti di destra nei confronti del Recovery Plan negli ultimi due anni. La proposta di rendere più semplice l’accesso ai mutui dei giovani per l’acquisto della prima casa non tiene conto delle reali necessità delle generazioni che si affacciano sul mercato del lavoro. Quanto alla dote di 10 mila euro ai diciottenni perché “investano sul loro futuro” è difficile stimare il numero dei beneficiari e dunque i costi. Sulla fonte di finanziamento indicata – l’aliquota dell’imposta di successione oltre i cinque milioni di euro – si potrebbe però agire, perché nel nostro paese è effettivamente bassa.

Ad agosto lavoce va in vacanza: continueremo a pubblicare articoli sul sito, ma a ritmo ridotto, e la prossima newsletter vi verrà inviata il 26 agosto. Non smetteremo comunque di informarvi sui temi salienti della campagna elettorale. Buone vacanze a nome di tutta la redazione!

Spargete lavoce: 5 per mille a lavoce.info

Donate e fate donare il 5 per mille dell’Irpef a lavoce in quanto “associazione di promozione sociale”: Associazione La Voce, via Bellezza 15 – 20136 Milano, codice fiscale 97320670157. Grazie!

Spesso un grafico vale più di tante parole: seguite la nostra rubrica “La parola ai grafici”.

L’accesso ai contenuti de lavoce è libero e gratuito ma, per poter continuare ad assicurare un lavoro di qualità, abbiamo bisogno del contributo di tutti. Sostienici con una donazione, anche piccola!