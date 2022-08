Con carriere lavorative sempre più frammentate, c’è il rischio di avere in futuro molti pensionati poveri. Il Rapporto Inps ha acceso i riflettori sul problema. Per rimediarvi, si potrebbe intervenire sulla regola di calcolo delle pensioni contributive. Mantenere la promessa elettorale di pensioni minime a mille euro costerebbe circa 30 miliardi. L’abolizione del Reddito di cittadinanza proposta da Forza Italia permetterebbe di recuperare poco più di 8 miliardi. Mancano ancora 22 miliardi per la copertura: difficile che arrivino da una eventuale riduzione della spesa pubblica. All’esito del voto è legata la sorte del Pnrr. È molto probabile che non siano rispettate le scadenze previste per dicembre 2022. Ma la posta in gioco è ancora più alta e riguarda la posizione politica che l’Italia assumerà nei confronti dell’Europa. Le regioni continuano ad affidarsi a soluzioni sperimentali per lo smaltimento dei rifiuti. Meglio allora istituire uno “smaltitore di ultima istanza” nazionale: avrebbe una maggiore capacità di programmazione e potrebbe sperimentare alternative senza il rischio di creare situazioni di emergenza.

