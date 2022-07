La politica fiscale favorisce l’acquisto dell’abitazione di residenza. È una scelta che non ha giustificazioni dal punto di vista economico. Avvantaggia i proprietari rispetto a coloro che vivono in affitto e limita la mobilità geografica.

I vantaggi di chi vive nella casa di proprietà

Da decenni, la politica fiscale italiana favorisce l’acquisto dell’abitazione di residenza, e di conseguenza incoraggia i proprietari a vivere lì. Ma è un orientamento equo ed efficiente?

Facciamo un esempio per capire le implicazioni di tale orientamento di politica fiscale. Se una cittadina italiana, la cittadina A, vive in affitto, pagherà alla proprietaria il canone di locazione. Supponiamo che la cittadina sia anche proprietaria di un appartamento locato, che produce un reddito da locazione su cui paga la cedolare secca.

Supponiamo poi che vi sia un’altra cittadina, la cittadina B, che è residente in un appartamento di cui è anche proprietaria, e che ha un profilo economico simile alla cittadina A. Anche se gli appartamenti in cui entrambe vivono, così come quelli di cui sono proprietarie, sono equivalenti, la cittadina A avrà oneri fiscali maggiori rispetto alla cittadina B. Infatti, la cittadina A, con un tenore di vita e un patrimonio simile a quello della sua omologa, sostiene il costo della cedolare secca sul reddito da locazione che incassa.

Il motivo del vantaggio fiscale è che la cittadina B non viene tassata né per il costo-opportunità di vivere nel suo appartamento di proprietà (una imposta sul cosiddetto affitto imputato), né con una imposta sulla proprietà, l’Imu, che in Italia è stata abolita per le prime case quando la proprietaria è anche residente.

Per quanto riguarda l’equità, la scelta normativa dà una importanza maggiore alle persone che posseggono e risiedono nel loro appartamento. Poiché l’abitazione di residenza è esentata dall’Imu, gli avvantaggiati sono i proprietari-residenti, che pagano meno imposte.

È una scelta su cui si può o non si può essere d’accordo, dipende dalle preferenze di una data società. I locatari in Italia costituiscono la minoranza, pesando all’incirca per il 20 per cento (Istat). Tuttavia, sono un gruppo da non sottovalutare perché, come insegnano le teorie di economia urbana, includono i cittadini marginali (cioè quelli che hanno considerato la possibilità di spostarsi) che determinano gli equilibri nel mercato delle case (si veda per esempio Glaeser, 2008). Pertanto, è legittimo pensare che, ai fini di equità, i locatari non debbano ricevere dal legislatore meno considerazione dei proprietari-residenti. Se così fosse, il confronto su quale politica seguire sarebbe una questione di efficienza.

Due problemi di efficienza

Per quanto riguarda l’efficienza, la scelta del legislatore italiano ha almeno due criticità fondamentali.

La prima è che così si scoraggia la mobilità geografica a seguito di shock economici negativi. Blanchard e Katz (1992) dimostrano che la mobilità regionale è uno dei modi in cui un territorio risponde agli shock economici. Se l’economia in un territorio va male, il territorio si riprende anche con la decisione di alcuni dei disoccupati o sotto-occupati di spostarsi nei posti dove ci sono opportunità migliori. Per esempio, se l’industria dell’auto va male a Detroit, e vi è disoccupazione diffusa, vi sarà un flusso emigratorio da Detroit verso zone che invece domandano lavoro, bilanciando nel tempo lo shock economico negativo iniziale. Decressin e Fatas (1995) mostrano che in Europa la mobilità regionale è significativamente più bassa che negli Stati Uniti. Ciò fa sì che la ripresa dalle recessioni locali sia più lenta nel Vecchio Continente rispetto agli Usa. Va detto, però, che anche negli Stati Uniti la mobilità regionale è calata negli ultimi anni. Avvantaggiare i proprietari rispetto agli affittuari aumenterà il costo implicito di lasciare la propria abitazione se le cose vanno male economicamente, il cosiddetto “lock-in effect”.

In Italia è prevista una detrazione per i lavoratori dipendenti che trasferiscono la residenza per motivi di lavoro. Non copre tuttavia i lavoratori autonomi ed è verosimilmente più bassa del costo effettivo del trasferimento. Escludere dalla detrazione i lavoratori autonomi è discutibile. Per esempio, Reuschke (2011) ha mostrato con dati tedeschi che i lavoratori autonomi hanno una mobilità geografica non inferiore a quella dei dipendenti. E tanti episodi di mobilità geografica sono dovuti a lavoratori dipendenti che diventano autonomi a seguito di una decisione di cambio di luogo, per esempio un impiegato di una banca che perde il lavoro e decide di diventare promotore finanziario autonomo. Questo implica che tutti i lavoratori autonomi, e anche i lavoratori dipendenti coniugati con un lavoratore autonomo, avranno meno incentivi alla mobilità geografica di quelli che avrebbero in una situazione ottimale.

La seconda criticità è il fatto che, a parità di condizioni, non è chiaro perché i proprietari di casa abbiano più bisogno di tali risorse rispetto ai conduttori. La ragione di questa criticità risiede nell’implicazione monetaria del regime in vigore, che, di fatto, trasferisce da una cittadina che vive in affitto a una che risiede nell’appartamento di proprietà, a parità di tutto, tenendo conto dei costi opportunità lordi di vivere e possedere un appartamento. L’unico modo per giustificare una simile scelta su parametri di efficienza sarebbe con una funzione di utilità sociale che dà eguale peso alle diverse categorie. Ma lasciare maggiori risorse ai proprietari-residenti se hanno uguale importanza rispetto agli altri implica sostenere che i proprietari-residenti abbiano più bisogno di soldi dei conduttori. Sarebbe ovviamente sbagliato sostenere che i proprietari residenti abbiano più bisogno di soldi dei proprietari che vivono in affitto in un appartamento di altri. Anzi, nella realtà potrebbe persino essere vero l’opposto, cioè che i proprietari residenti hanno meno bisogno di soldi dei proprietari non residenti, visto che la letteratura stima costi di mobilità positivi (si veda Artuc, Lederman e Porto (2015)) e che chi ha un appartamento di proprietà ma vive in affitto è una persona che presumibilmente vive in un’altra area geografica per motivi di lavoro.

È dunque difficile capire la giustificazione economica della normativa italiana. La scelta potrebbe per esempio essere dovuta al diverso peso politico dei residenti-proprietari di prima casa, rispetto al resto dei cittadini, e al loro maggiore radicamento sul territorio, che determina legami di potere più forti e consolidati.

La politica fiscale italiana crea un incentivo a vivere nella propria abitazione di proprietà, pertanto disincentivando gli spostamenti lunghi o i cambi di residenza per motivi lavorativi. La scelta è in contrasto con la letteratura economica, ove vi è un ampio consenso sul fatto che il trasferimento di residenza è una delle modalità principali in cui si attutisce un periodo di decrescita economica. Dal punto di vista economico è difficile spiegare la scelta del legislatore italiano sulla base di efficienza ed equità, ed è plausibile pensare che l’abbiano determinata considerazioni di opportunità politica.