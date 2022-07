Benché dimissionario, il governo Draghi “rimane in carica per il disbrigo degli affari correnti”. La formula è vaga, tanto che anche i costituzionalisti non offrono una lettura univoca, ma interpretazioni più o meno restrittive. Il Presidente della Repubblica ha però indicato il perimetro delle questioni urgenti da affrontare. Nello stesso giorno in cui a Roma si scioglievano le Camere, a Francoforte la Bce ha fatto due mosse che rispondono a obiettivi diversi: rialzo dei tassi e varo dello scudo anti-spread. Quest’ultimo non sarà automatico. Per attivare il meccanismo sono infatti previste condizioni impegnative, con un ampio margine di discrezionalità per il Consiglio direttivo. Nei prossimi vent’anni la crescita dell’economia italiana incontrerà un nuovo ostacolo: il calo demografico, che penalizzerà soprattutto il Mezzogiorno. Per evitare di approfondire il già forte divario Nord-Sud, bisogna aumentare produttività e occupazione sfruttando gli investimenti previsti dal Pnrr. I risultati dei test Invalsi rinnovano il campanello dall’allarme sulle perdite di apprendimento degli studenti italiani durante la pandemia, dalla scuola primaria alle superiori, aggravando una situazione già difficile. Intanto è stata approvata definitivamente la riforma degli Its, che punta ad allargare la formazione terziaria professionalizzante, in risposta alle esigenze del tessuto produttivo dei territori. I decreti attuativi dovranno risolvere alcune problematiche rimaste aperte. Secondo il Codice degli appalti le gare sono lo strumento principale per individuare il gestore dei servizi pubblici. Ma nel trasporto pubblico locale, spesso sono organizzate con modalità che sembrano fatte apposta per minimizzare i benefici della concorrenza.

Spargete lavoce: 5 per mille a lavoce.info

Donate e fate donare il 5 per mille dell’Irpef a lavoce in quanto “associazione di promozione sociale”: Associazione La Voce, via Bellezza 15 – 20136 Milano, codice fiscale 97320670157. Grazie!

Spesso un grafico vale più di tante parole: seguite la nostra rubrica “La parola ai grafici”.

L’accesso ai contenuti de lavoce è libero e gratuito ma, per poter continuare ad assicurare un lavoro di qualità, abbiamo bisogno del contributo di tutti. Sostienici con una donazione, anche piccola!