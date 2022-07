È arrivata dal Pnrr la spinta decisiva per chiudere il confronto tra l’Agenzia delle entrate e il Garante della privacy sulle modalità di trattamento dei dati dell’Archivio dei rapporti finanziari, che può ora essere utilizzato per identificare i comportamenti a più alto rischio di evasione. Non solo per controlli e sanzioni, ma anche per prevenire i contenziosi. I dati sugli undici anni di cedolare secca sugli affitti confermano che la misura ha dato ben pochi risultati in termini di emersione di nuova base imponibile, mentre ne hanno tratto vantaggio soprattutto i grandi proprietari immobiliari. L’Italia è in un circolo vizioso di bassa natalità e scarsa partecipazione femminile al mercato del lavoro. Per fermarlo sono senz’altro indispensabili i servizi per l’infanzia, ma anche un cambiamento culturale, a partire da un’estensione dei congedi di paternità. I beneficiari del reddito di cittadinanza che hanno un impiego sono in media lavoratori molto deboli e con redditi decisamente bassi, secondo il Rapporto Inps. Se si vuole aumentare la quota dei beneficiari che lavorano, bisogna intervenire sull’alta tassazione implicita sul reddito da lavoro. A che punto siamo con le scadenze relative al Pnrr nel secondo trimestre del 2022? Tutti i decreti richiesti sono stati emanati, ma non sono ancora entrati in vigore. Non dovrebbero però esserci conseguenze sull’arrivo dei fondi europei. Anche il Regno Unito è nel mezzo di una crisi politica: dopo l’ennesimo scandalo, Boris Johnson ha annunciato le dimissioni. Chiunque gli succeda a Downing Street non cambierà strada rispetto a temi come Brexit, conflitto in Ucraina, spesa sociale, immigrazione o risposte all’inflazione.

