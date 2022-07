Il divario di genere sul mercato del lavoro si riflette anche nei trattamenti pensionistici. Le donne ricevono pensioni più basse perché più basse sono state le loro retribuzioni orarie, i tempi di lavoro e le anzianità contributive. È una questione di cui si ha ben poca consapevolezza. Si parla molto invece di contratti a tempo determinato perché secondo alcuni diventano sempre più brevi. Ma l’affermazione non è confermata dai dati, se non per specifiche professioni: la durata media è rimasta stabile. Nelle fasi più critiche della pandemia, la cassa integrazione ha contribuito al mantenimento dei posti di lavoro e più in generale del sistema produttivo italiano. Come confermano i dati del Rapporto Inps, ne hanno beneficiato soprattutto i lavoratori con contratti a tempo indeterminato, mentre sono i precari ad aver pagato il prezzo più alto della crisi. L’emergenza siccità dell’estate 2022 impone una strategia di adattamento ai cambiamenti climatici. Risultati concreti si potrebbero ottenere in breve tempo realizzando alcuni interventi sulle reti. È però cruciale partire dal presupposto che l’acqua è un bene scarso. Per la strage di Viareggio del 2009 sono stati condannati in Appello i vertici Ferrovie dello stato, che pure si erano impegnati per la sicurezza. La responsabilità dell’incidente ricade di più su alcune zone grigie del processo di liberalizzazione.

