I giornali raccontano, quasi quotidianamente, storie di imprenditori che non riescono a trovare lavoratori stagionali. Almeno per le località balneari venete, i dati sembrano smentire l’aneddotica: il numero dei contratti stipulati è sui livelli delle stagioni migliori. Intanto, il decreto Aiuti certifica l’incapacità dei centri per l’impiego di intermediare domanda e offerta di lavoro, ma offre l’occasione per rivedere la nozione di “offerta di lavoro congrua” per i beneficiari del reddito di cittadinanza. Andrebbe semplificata sulla base dell’indicazione di un salario orario minimo non rifiutabile, legato al potere di acquisto effettivo. Non tutti i beni sono caratterizzati dalle stesse variazioni di prezzo. Per questo per affrontare l’inflazione non è sufficiente un unico strumento di politica economica. All’azione sui tassi di interesse vanno affiancati altri interventi. Nessuno vince durante una crisi finanziaria. Infatti, quella del 2011, sfociata nella Grande Recessione, ha allargato l’insicurezza economica alle classi medie, che erano rimaste indenni dalla globalizzazione, e ha aperto le porte al populismo in Europa. Il Parlamento ha approvato la legge di riforma delle carriere universitarie. Cambia il percorso per diventare ricercatore e raggruppamenti dai confini disciplinari più ampi sostituiscono gli attuali settori scientifico-disciplinari.

