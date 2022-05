Il clientelismo nato dalla riforma agraria

La riforma agraria del 1950 è la più imponente ridistribuzione di ricchezza della storia italiana. Creò anche un esteso sistema clientelare, rafforzando il consenso elettorale per la Democrazia cristiana. I risultati di uno studio sui comuni interessati.

Le conseguenze del clientelismo

Fenomeni di clientelismo sono presenti nelle democrazie di tutto il mondo. Lo scambio di favori tra classe politica ed elettori condiziona il voto dei beneficiari e aiuta i politici coinvolti a rimanere al potere. I costi sociali sono profondi: la comparsa di rendite di posizione, l’uso di risorse pubbliche per interessi privati e la generale corruzione della classe politica.

Come nasce il clientelismo? I sistemi clientelari prosperano con povertà, disuguaglianza nella ricchezza e disoccupazione. Pertanto, politiche di ridistribuzione che trasferiscono ricchezza ai più poveri sono spesso considerate uno strumento per indebolire il clientelismo. Tuttavia, la ridistribuzione induce riconoscenza e gratitudine tra coloro che ne beneficiano, e può porre le basi per il successivo scambio di favori tra politici ed elettori.

Per comprendere l’impatto di politiche ridistributive sul clientelismo, un nostro nuovo studio guarda alla più importante ridistribuzione della storia italiana: la riforma agraria degli anni Cinquanta.

La riforma agraria in Italia

Secondo moltissimi studiosi, l’Italia è stato il teatro di uno dei più duraturi sistemi clientelari d’Europa. Durante la Prima Repubblica, sia la Democrazia cristiana, il più grande partito di governo del dopoguerra, sia la maggior parte degli altri partiti utilizzarono fondi governativi, l’accesso ai servizi pubblici e la concessione di impieghi statali per fini clientelari (per abuso di fondi pubblici per fini politici si veda: Alesina, A., R. Perotti, and E. Spolaore (1995) e Golden e Picci (2008); per clientelismo negli uffici pubblici: Alesina, A., S. Danninger, and M. Rostagno (2001); Golden 2000 e 2003). Nel contesto agricolo, le associazioni dei produttori svolgevano un ruolo di congiunzione (brokers) tra partiti e coltivatori diretti, gestendo l’accesso a servizi sanitari e finanziari e mobilitando gli elettori durante le campagne elettorali (si veda Guido Crainz (1982), “La politica agraria della DC e i rapporti con la Coldiretti dalla Liberazione alla Comunità economica europea”, Fondazione Giangiacomo Feltrinelli; e Orazio Lanza (1991), “L’agricoltura, la Coldiretti e la Dc”). Un esempio illustre è quello della Coldiretti, l’associazione di contadini vicina alla Democrazia cristiana.

Nel 1950, durante il governo De Gasperi VI, fu approvata un’ambiziosa riforma agraria (attraverso la cosiddetta legge stralcio). La riforma mirava a suddividere i grandi appezzamenti e ridistribuirli a piccoli contadini, che spesso già lavoravano la terra come mezzadri. La legge si concentrò su nove aree a prevalenza agricola (da Nord a Sud: Delta Padano, Maremma, Fucino, Opera combattenti (Campania), Puglia e Lucania, Calabria, Sicilia e la Sardegna (divisa in due comprensori separati) e nel giro di pochi anni espropriò e ridistribuì più di 800 mila ettari.

Nel nostro studio indaghiamo l’impatto della riforma sui voti Dc e sulla prevalenza di brokers e pratiche clientelari. L’analisi ne esamina l’evoluzione dopo il 1950, confrontando comuni che sono appena dentro o appena fuori i comprensori di riforma. Ci concentriamo sul Delta Padano e la Maremma dove, a differenza del Sud, al momento della riforma i comuni sui due lati del confine appaiono simili. La similitudine ci permette di attribuire alla riforma le differenze che emergono dopo il 1950.

Figura 1 – Area dello studio: i comuni del Delta Padano e della Maremma inclusi nell’analisi

La riforma agraria produsse un immediato beneficio elettorale per la Democrazia cristiana: già nel 1953, alle prime elezioni dopo il varo della legge, nei paesi che ridistribuirono la terra i voti Dc crebbero di 2 punti percentuali, un incremento che avvenne quasi interamente a scapito del Partito comunista. Quello che è forse più sorprendente è che nei quaranta anni successivi i benefici elettorali perdurarono e crebbero: tra in 1953 e il 1992 la Dc raccolse in media 3 punti percentuali in più nelle aree di riforma (+8 per cento). I profondi cambiamenti nella società e nell’economia italiana rendono questa persistenza particolarmente interessante.

Figura 2 – Vantaggio Dc nei comuni di riforma alle elezioni parlamentari della Prima Repubblica

Come radicare il consenso

Come fece la Dc a mantenere questi benefici elettorali per quattro decenni? La nostra analisi suggerisce che la ridistribuzione delle terre contribuì a creare un solido elettorato Dc nei comuni di riforma e che il partito approfittò della crescita iniziale per radicarlo attraverso il rafforzamento dei suoi brokers (Coldiretti), la concessione di impieghi pubblici e il trasferimento di fondi statali agli enti locali.

Diversi elementi supportano quest’ipotesi. Innanzitutto, la Coldiretti si rafforzò nelle aree della riforma. Alle elezioni delle casse mutue (le agenzie che regolavano l’accesso alla sanità prima della riforma del servizio sanitario del 1978) i nuovi proprietari cominciarono a votare Coldiretti più dei contadini che già possedevano terra prima della ridistribuzione. Una delle conseguenze fu l’aumento delle risorse gestite dalla Coldiretti attraverso le stesse casse mutue. Inoltre, a partire dagli anni Sessanta, nei comprensori di riforma vi è una crescita di 1,6 punti percentuali dell’impiego pubblico (+30 per cento), spesso usato come strumento clientelare nella Prima Repubblica. Alla conclusione del processo di ridistribuzione, gli stessi comuni cominciarono anche a ricevere più fondi statali, benché questo risultato non sia statisticamente preciso. D’altra parte, il sostegno per la Dc nei comuni di riforma non si è tradotto, dal 1994 in poi, in un vantaggio per i partiti del centrodestra: è perciò difficile spiegare il successo della Dc con un generale orientamento conservatore di quell’elettorato. È invece più plausibile che il continuo scambio di favori documentato nel nostro studio abbia permesso alla Dc di cementare i benefici elettorali della riforma agraria.

Figura 3 – Crescita dell’impiego pubblico nei comuni di riforma rispetto ai comuni esclusi

In conclusione, la riforma agraria contribuì alla creazione di un esteso sistema clientelare. In linea di principio, poiché l’assegnazione delle terre era irreversibile, non poteva costituire presupposto di ulteriori scambi elettorali. Nella pratica, però, la possibilità di ottenere benefici aggiuntivi fornì incentivi adeguati e rese sostenibile il successivo scambio di favori.

Almeno nel caso italiano, sembra dunque che la ridistribuzione abbia favorito l’emergere del clientelismo, anziché arrestarlo.