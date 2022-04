Arrivano i primi risultati del terzo esercizio di valutazione della ricerca di università ed enti di ricerca italiani. Su questa base, nei prossimi anni, sarà assegnato quasi un terzo del finanziamento ordinario statale. Rispetto al passato, per la Vqr 2015-2019 sono stati introdotti alcuni cambiamenti metodologici, ma l’analisi dei dati mostra una sostanziale stabilità nelle valutazioni. La guerra impoverisce i paesi: lo dimostra l’andamento del Pil del Donbass prima e dopo lo scoppio della crisi del 2014. La regione separatista ha continuato a perdere ricchezza e reddito anche dopo che il resto dell’Ucraina aveva ripreso a crescere, alimentando il malcontento dei cittadini filorussi. Per trovare le risorse che servono a limitare gli effetti del caro-bollette il governo ha varato una tassa sugli extra-profitti delle imprese energetiche. È un intervento legittimo, il problema deriva dalla definizione della base imponibile con riferimento alle operazioni ai fini Iva e non ai profitti. Per la prima volta Netflix perde abbonati e crolla in borsa. Non c’è molto da stupirsi perché oggi sono i contenuti sportivi la nuova frontiera dello streaming video, contribuendo alla trasformazione broadband delle pay-tv. E già si intravede il moltiplicarsi degli operatori, che garantiranno le risorse necessarie all’ulteriore crescita del sistema. Convincere le persone a utilizzare treno e trasporto pubblico al posto dell’auto privata ha costi che talvolta superano quelli delle emissioni risparmiate. La tecnologia, invece, permette la progressiva riduzione delle emissioni unitarie dei veicoli.

