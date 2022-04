Le donne subiscono più degli uomini i cambiamenti climatici. Ma sono anche più sensibili alla necessità di modificare i comportamenti per la salvaguardia dell’ambiente. Il problema è che continuano a essere sottorappresentate negli organi decisionali.

Il lato negativo dell’intersezione tra genere e ambiente…

Nei giorni scorsi la Commissione Onu sullo status delle donne ha ribadito il ruolo cruciale che donne e ragazze ricoprono “come agenti di cambiamento per lo sviluppo sostenibile, in particolare salvaguardando l’ambiente e affrontando gli effetti negativi del cambiamento climatico”. Non è la prima volta che la lettura del cambiamento climatico in chiave di genere viene enfatizzata dalle istituzioni. Lo scorso 8 marzo, Giornata internazionale delle donne, il tema scelto dall’Onu era infatti “Gender equality today for a sustainable tomorrow”.

Nel maggio 2021, un report dell’Ocse ha indagato l’intersezione tra genere e ambiente, facendo luce sulla disparità creata, o meglio accentuata, dai cambiamenti climatici. Gli effetti negativi del riscaldamento globale, delle ondate di calore, della siccità, dell’aumento del livello del mare e di condizioni meteorologiche estreme sono infatti ancor più pronunciati per le donne, già a priori più vulnerabili. Secondo l’Ocse, nel mondo le morti premature dovute all’inquinamento dell’aria indoor, a fonti di acqua e servizi igienici non sicuri e alla mancanza di accesso all’igiene riguardano più donne che uomini. Un’analisi della letteratura fatta dalla Global gender and climate alliance ha evidenziato come, secondo il 68 per cento dei 130 studi sull’argomento esaminati, le donne subiscano impatti del cambiamento climatico maggiori degli uomini. Per esempio, per una donna, soprattutto se vive nei paesi in via di sviluppo, è più alta la probabilità di morire in seguito a un evento estremo, di soffrire peggioramenti più acuti della salute mentale, di essere soggetta a violenza domestica e avere minore sicurezza alimentare. Dato il diverso impatto per genere, è necessario raccogliere dati sull’effetto dei cambiamenti climatici che distinguano tra uomini e donne, e integrare una chiave di genere nelle policy ambientali. Un sondaggio dell’Ocse svolto nel 2019-2020 mostra come solo undici paesi membri raccolgono dati disaggregati per genere e diciassette hanno un’integrazione tra genere e politiche ambientali (di cui dieci in Europa, come mostra la figura 1).

…e il lato positivo

Non solo le donne sono diverse dagli uomini in termini di impatto dei cambiamenti climatici, ma lo sono anche in termini di preferenze e comportamenti in relazione all’ambiente. Secondo un sondaggio svolto dal Women’s forum nel 2021 su quasi diecimila persone nei paesi del G20, le donne hanno cambiato le proprie abitudini più degli uomini per contrastare i cambiamenti climatici e più facilmente degli uomini sono motivabili a farlo (figura 2).

Sottorappresentate nei luoghi delle decisioni

Nonostante l’importante ruolo che potrebbero giocare nell’azione ambientale, le donne rimangono sottorappresentate negli organi decisionali. In tutti i parlamenti europei, sono meno del 50 per cento, con una media tra i paesi Ocse di poco superiore al 30 per cento (figura 3). Guardando solo ai ministeri nazionali che si occupano di ambiente e cambiamento climatico, nell’Unione Europea le donne sono in media il 32,2 per cento. Aumentare la rappresentanza politica femminile a livello nazionale potrebbe però facilitare l’adozione di politiche più severe in materia di cambiamento climatico, tradotte poi in minori emissioni di anidride carbonica. Anche a livello locale, un recente studio sui comuni italiani rivela che i sindaci donna destinano una quota di bilancio più elevata alle politiche legate all’ambiente, quando anche nel consiglio municipale ci sono più donne.

Simili considerazioni valgono anche per il settore privato. Diversi studi mostrano infatti come una più ampia presenza di donne nei consigli di amministrazione, che continuano a essere principalmente composti da uomini, potrebbe portare a una maggiore trasparenza sull’impatto ambientale delle aziende e a un maggior impiego di energie rinnovabili.