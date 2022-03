L’aumento della temperatura media globale e le conseguenze del cambiamento climatico sono già realtà, anche in Italia. In un recente rapporto, Istat ha raccontato lo stato dell’inquinamento e delle aree verdi in Italia, mostrando anche le conseguenze dell’aumento della temperatura, come la drastica riduzione delle precipitazioni. In questa serie di grafici, mostriamo alcuni di questi dati. Lavoce è di tutti: sostienila! Lavoce.info non ospita pubblicità e, a differenza di molti altri siti di informazione, l’accesso ai nostri articoli è completamente gratuito. L’impegno dei redattori è volontario, ma le donazioni sono fondamentali per sostenere i costi del nostro sito. Il tuo contributo rafforzerebbe la nostra indipendenza e ci aiuterebbe a migliorare la nostra offerta di informazione libera, professionale e gratuita. Grazie del tuo aiuto! SOSTIENI lavoce























