Oggi, martedì 22 marzo, è la Giornata mondiale dell’acqua. Cambiamento climatico, carenza di piogge e conseguente siccità rendono questa giornata ancora più rilevante per sensibilizzare a un consumo conscio e responsabile della risorsa. Una ricerca Ipsos mostra come il 68 per cento degli italiani ritiene erroneamente che il consumo per famiglia sia inferiore ai 100 litri giornalieri (contro i 500 litri reali). Solo il 25 per cento degli adulti ritiene l’acqua un problema attuale e solamente i giovani prestano grande attenzione e consapevolezza sul tema.

Con questa serie di grafici presentiamo lo stato delle risorse idriche, il consumo e la disponibilità d’acqua in Italia.