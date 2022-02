Lavoce.info non ospita pubblicità e, a differenza di molti altri siti di informazione, l’accesso ai nostri articoli è completamente gratuito. L’impegno dei redattori è volontario, ma le donazioni sono fondamentali per sostenere i costi del nostro sito. Il tuo contributo rafforzerebbe la nostra indipendenza e ci aiuterebbe a migliorare la nostra offerta di informazione libera, professionale e gratuita. Grazie del tuo aiuto!

In questa serie di grafici raccontiamo le condizioni e caratteristiche di arrivo e permanenza degli stranieri in Italia, partendo dal Rapporto Ismu sulle migrazioni 2021 , pubblicato l’11 febbraio.

Laureata presso l’Università di Bologna in Scienze Internazionali e Diplomatiche, Studentessa Erasmus presso Sciences Po in relazioni internazionali per sei mesi, attualmente studentessa presso l’Università di Trento in Studi Europei e Internazionali. Research assistant a lavoce.info.