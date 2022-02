Economia, la laurea che non piace alle ragazze

Il divario di genere tra le lauree in economia è superiore a quello nelle materie Stem. Soprattutto tra chi arriva da scuole superiori con poca matematica. Ma neanche la riforma Gelmini, che ne ha potenziato l’insegnamento, ha cambiato le cose, anzi.

Il divario di genere nella laurea in economia

Il divario di genere tra chi si laurea in materie Stem (le discipline scientifico-tecnologiche), in Italia e non solo, è ampiamente documentato. Minore attenzione è stata invece dedicata alle discipline economiche, nonostante una laurea in economia apra prospettive di lavoro, reddito e carriera attraenti almeno quanto le lauree Stem. Usando dati AlmaLaurea per il periodo 2010-2019, abbiamo quantificato le dimensioni del fenomeno e studiato le sue determinanti.

La figura 1 riporta un indice di parità di genere calcolato su chi ha completato una laurea triennale o a ciclo unico in quattro diverse discipline: economia, economia aziendale, Stem e scienze umanistiche. Nonostante le affinità e il fatto che vengono spesso insegnate negli stessi dipartimenti con piani di studio in parte sovrapponibili, preferiamo tenere distinte economia e economia aziendale, proprio per evidenziare come le differenze, per esempio nel contenuto di matematica e nelle prospettive lavorative, si riflettano sui divari di genere. Anche se il campione AlmaLaurea non comprende tutti gli atenei e non tutti i laureati rispondono al questionario, la distribuzione dei laureati per disciplina e per genere nei dati Miur è coerente con quella del campione.

La figura 1 mostra che il divario di genere – visualizzabile come distanza tra il valore dell’indice e la parità – è massimo proprio in economia, seguita da aziendale e Stem, mentre nelle scienze umanistiche è ribaltato con una prevalenza di ragazze. I valori del campione (riportati dagli istogrammi in blu) mostrano che per economia il valore dell’indice è pari a 0,6, ovvero tra chi si laurea in economia, ci sono solo 6 ragazze contro 10 ragazzi. Il dato italiano è molto simile a quello rilevato in altri paesi europei e negli Stati Uniti.

Le determinanti

Cosa spiega, nelle scienze economiche, un divario di genere che addirittura supera quello rilevato per le materie Stem? Per rispondere alla domanda, abbiamo tenuto conto di diverse possibili determinanti, tra cui il tipo di scuola superiore frequentata, il voto di diploma, le motivazioni della scelta di un determinato corso di laurea, la famiglia di origine (della quale conosciamo posizione professionale e titolo di studio dei genitori) e il contesto macroeconomico (così come rappresentato dai tassi di occupazione e di fertilità nella provincia di residenza). I risultati delle stime, tenendo conto di tutte queste potenziali differenze, sono riportati dagli istogrammi in rosso: il valore dell’indice per economia sale a 0,7 (ovvero 7 ragazze contro 10 ragazzi), ma resta il più basso tra tutte le discipline.

La nostra analisi rivela anche che il tipo di scuola frequentata è di gran lunga il fattore preponderante nello spiegare il divario in economia, molto più che nelle altre discipline. In particolare, l’aver frequentato un tipo di scuola con relativamente poca matematica, per esempio un liceo classico, linguistico o delle scienze umane – scuole dove le ragazze sono più rappresentate – ha un effetto negativo sulla probabilità che una ragazza si laurei in economia, mentre l’aver frequentato un liceo scientifico o un istituto tecnico o professionale ha un effetto positivo. Questo implica che il divario di genere in economia è largamente determinato da decisioni prese a soli 14 anni, l’età a cui il nostro sistema scolastico impone la scelta del tipo di scuola superiore.

Gli effetti della riforma Gelmini

Data l’importanza della matematica studiata alle superiori, ci si potrebbe aspettare che un incremento delle ore di matematica nelle scuole che tradizionalmente ne hanno poca potrebbe incoraggiare le ragazze a iscriversi a economia. I dati ci permettono di verificare questa ipotesi. La riforma Gelmini del 2010, nell’ambito di un generale riordino della scuola secondaria di II grado, ha infatti aumentato le ore di matematica nei licei classici, linguistici e delle scienze umane (da 2 a 3 ore settimanali al primo anno, mentre nei licei scientifici l’insegnamento della matematica è restato di 5 ore).

La riforma è entrata in vigore nell’anno scolastico 2010-2011, quindi la prima coorte che ne ha beneficiato si è diplomata nel 2015 e laureata a partire dal 2018. Il nostro campione, che arriva al 2019, ci consente dunque di osservare i primi effetti della riforma. I risultati sono sorprendenti e ancora una volta peculiari per economia. Se confrontiamo chi ha frequentato una scuola superiore con poca matematica prima e dopo la riforma, troviamo che le ragazze post-riforma hanno scelto economia in misura minore delle ragazze pre-riforma, mentre per i ragazzi succede l’opposto. L’aumento dei laureati non è però sufficiente a compensare il calo delle laureate.

Cosa può spiegare l’effetto della legge Gelmini? Potrebbe trattarsi di un effetto di breve periodo, causato da diversi tempi di reazione di ragazze e ragazzi ai nuovi contenuti e alle opportunità da essi aperti. Un’altra possibilità è che le ragazze soffrano di stereotipi tali da farle ulteriormente indietreggiare di fronte a una maggiore esposizione alla matematica. Una conclusione è che il superamento del divario di genere in economia richiede interventi focalizzati all’inizio delle carriere scolastiche, ancor prima della scelta della scuola superiore.