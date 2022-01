I vizi dell’obbligo vaccinale e le virtù delle terze dosi

Un’indagine statistica mostra che il numero dei contrari al vaccino non è cresciuto nel tempo, ma nemmeno calato. L’introduzione di un obbligo probabilmente non spingerebbe questi “irriducibili” a vaccinarsi, ma rischia di aumentare ulteriormente il conflitto sociale. Per ridurre il rischio di nuove ondate, sarebbe meglio spingere sulle terze dosi.

I dati parlano chiaro: la campagna vaccinale in Italia è stata un successo. Partita del tutto a marzo, ha raggiunto a Natale oltre l’85 per cento della popolazione dai 12 anni in su, oltre 46 milioni di persone.

La ricerca ResPOnsE Covid-19 dell’Università degli Studi di Milano mostra come, in effetti, la campagna sia stata efficace nel raggiungere praticamente tutti i cittadini che erano disponibili ad essere vaccinati. I dati, rilevati con interviste online su un campione di oltre 10 mila casi distribuito in modo proporzionale alla popolazione maggiorenne, si riferiscono al periodo marzo-dicembre 2021.

La Figura 1 mostra la porzione di popolazione vaccinata (linea verde), che sale dal 10 per cento di marzo a oltre l’80 per cento di dicembre. La figura offre anche una chiara rappresentazione di come questa percentuale sia stata raggiunta: tutte le persone che erano disponibili a farsi vaccinare (linea gialla) piano piano sono effettivamente andate a unirsi alle fila degli immunizzati. Tanto che a dicembre il serbatoio dei disponibili alla vaccinazione, ma non ancora vaccinati, si è praticamente esaurito.

Figura 1 – Andamento settimanale della percentuale di popolazione già vaccinata e (per i non vaccinati) delle disponibilità a vaccinarsi

Rimane invece una minoranza di scettici (linea grigia), che è leggermente calata da marzo a oggi; e una ancor più marginale di fortemente contrari, certi di non vaccinarsi, assestati a poco più del 5 per cento (linea rossa). Questa percentuale rimane costante attraverso tutto il periodo.

La valutazione di questi dati ci offre la possibilità di avanzare due congetture importanti: la prima è che la contrarietà ai vaccini è un atteggiamento fortemente minoritario e non è cresciuto in questi mesi; la seconda è che, allo stesso tempo, la fetta della popolazione fortemente contraria alla vaccinazione si mantiene salda in questa posizione.

I costi dell’obbligo

Mettendo insieme queste osservazioni, abbiamo una prima indicazione forte rispetto alle possibili opzioni per il governo: l’imposizione dell’obbligo vaccinale generalizzato per raggiungere un più alto livello di immunizzazione nella popolazione sarebbe una misura estremamente costosa, soprattutto in termini simbolici. Verosimilmente, porterebbe a pochi risultati e a tanti problemi. Le ragioni sono chiare: l’obbligo andrebbe a impattare su una fetta di popolazione refrattaria a mutare la propria opinione e, molto probabilmente, ancor più contraria a essere effettivamente vaccinata. Di fronte a questa situazione, un governo che decidesse per l’obbligo dovrebbe non solo trovare sanzioni proporzionate per chi rifiuta di allinearsi alla regola generale, ma anche applicarle. E due sarebbero gli esiti possibili, entrambi estremamente negativi nei confronti dell’autorità pubblica: scontrarsi con la resistenza degli irriducibili o lasciar correre. Una situazione in cui si perde sempre.

A rafforzare questa lettura, c’è un ulteriore dato che proviene da una domanda posta solo a chi si dice certo di non voler vaccinarsi. A questi si chiede come si comporterebbero nel caso fosse imposto l’obbligo: a dicembre, solo il 14 per cento risponde che, in questo caso, si farebbe vaccinare. Il 70 per cento sarebbe irriducibile e rifiuterebbe il vaccino anche in caso di obbligo. Il 16 per cento invece non sa ancora come si comporterebbe.

Le virtù della terza dose

Come affrontare allora il problema della massimizzazione dell’immunizzazione? Una indicazione ci è data dalle risposte alla seguente domanda: “Nel caso in futuro si ripetesse di nuovo una situazione simile a quella del COVID-19, se ci fosse un vaccino, lei quanto sarebbe favorevole a vaccinarsi per proteggersi dal virus?” Le modalità di risposta vanno da 0 “completamente contrario” a 10 “completamente favorevole”.

Questa domanda è mutuata dagli studi elettorali, dove si chiede agli intervistati la probabilità di votare in futuro per un determinato partito. Così noi abbiamo fatto relativamente alla vaccinazione. Chiamiamo questo indicatore “propensione alla vaccinazione”. Anche in questo caso, i risultati sono inequivocabili.

Tra coloro che già si sono vaccinati, la media della propensione alla vaccinazione è 9, sulla scala da 0 a 10. Nessuna sorpresa nello scoprire che questa media scende a 1 tra quelli che non si vogliono vaccinare.

Da questo dato, che in parte può apparire banale, viene però un’altra forte indicazione: la strada maestra per massimizzare il livello di immunizzazione nella popolazione è quello dei richiami o, cosiddette, terze dosi. I costi per applicare questa misura sono verosimilmente bassi, essendo rivolta ad una platea composta da persone che già hanno completato il ciclo vaccinale e che, come mostrato, sono altamente propense a vaccinarsi di fronte a ulteriori rischi pandemici.

Ultimo elemento da considerare è la trasversalità di questo atteggiamento positivo verso una possibile futura immunizzazione tra chi è già vaccinato. La propensione alla vaccinazione non manifesta infatti differenze significative relativamente alle principali caratteristiche socio-demografiche (Figura 2).

Conclusioni

A noi sembra che i dati siano così chiari che non è nemmeno necessario aggiungere conclusioni. Ma visto che nel dibattito pubblico la confusione è tanta, è bene ribadire il messaggio: se l’obiettivo è quello di raggiungere il massimo livello di immunizzazione nella popolazione per contrastare qualsiasi recrudescenza pandemica, in condizione di risorse scarse, è molto più efficiente ed efficace spingere sulle terze dosi piuttosto che considerare l’introduzione di un obbligo vaccinale, che, oltre ad avere costi simbolici e materiali enormi, potrebbe anche rivelarsi un boomerang sull’autorevolezza del governo.