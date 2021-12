Nella testa dei no-vax

Come ragiona chi decide di non vaccinarsi contro il Covid? Considera la sua decisione come una “scommessa” a probabilità note e il vaccino come una scelta a probabilità ignote. Solo un’adeguata informazione può fargli capire i rischi che corre.

L’avversione all’ambiguità

Quando un padre di famiglia, appena scampato alla morte per Covid e ancora intubato in terapia sub-intensiva, invece di ricredersi, fa sapere al mondo che “anche in futuro non vuole assolutamente rischiare di vaccinarsi perché ha delle responsabilità verso moglie e figli e persino un mutuo da pagare”, occorre fermarsi un momento e chiedersi come ragiona chi decide di non vaccinarsi.

La scienza delle decisioni può aiutare a capire un caso forse emblematico di una “minoranza rumorosa” portata a leggere la realtà in maniera completamente alternativa rispetto alla maggioranza della popolazione.

La spiegazione, probabilmente, si chiama paradosso di Ellsberg, dal nome dell’economista che lo formulò nel 1961, esattamente 60 anni fa.

Molti sanno cos’è l’avversione al rischio, vale a dire la preferenza per un valore certo (per esempio 100 euro) rispetto a una situazione incerta che dà 100 euro in media ma che può dare, di fatto, molto di più o molto di meno (per esempio, 200 o zero euro con pari probabilità).

L’avversione all’ambiguità, come la chiamò Daniel Ellsberg, è un fenomeno più sottile. Immaginate un’urna con 90 palle di tre colori, rosse, nere e gialle. Le rosse sono 30 ma non si sa nulla delle altre, se non che sono in tutto 60.

In genere le persone preferiscono una scommessa (A) che dice “se esce palla rossa vinci 100 euro” rispetto a una scommessa (B) che dice “se esce palla nera vinci 100 euro”. La prima scommessa ha probabilità di vincita 30/90=1/3, la seconda non si sa (può essere tra 0 e 2/3).

Analogamente si preferisce la scommessa (D) “se esce palla nera o gialla vinci 100 euro” (probabilità di vincita 60/90=2/3) rispetto alla scommessa (C) “se esce palla rossa o gialla vinci 100 euro” (probabilità di vincita ignota, tra 1/3 e 1).

In questo modo, Ellsberg mise in luce una specie di avversione all’ignoto, quando prende la forma di incertezza (fuzziness) sulle probabilità. Verosimilmente, per i no-vax, non vaccinarsi è una “scommessa” a probabilità note (dove ci si gioca la vita, non alcuni euro), mentre il vaccino è una scelta a probabilità ignote (i famosi “effetti nascosti” del vaccino).

Le probabilità di ammalarsi

Immaginiamo la scelta no-vax come una scommessa tra restare in salute e contrarre la malattia. Quante sono queste probabilità?

Un modo prudenziale di calcolarle è fare il rapporto tra la media mobile (a 30 giorni) dei casi giornalieri annualizzati di nuovi positivi e la popolazione adulta non infettata da Covid (a prescindere da sesso ed età). Il risultato è una stima per difetto delle probabilità di malattia sia perché (a numeratore) si considerano solo i casi ufficiali sia perché (a denominatore) non si tiene conto della campagna di vaccinazione. Il risultato riflette la diversa contagiosità del virus nei diversi momenti e ha l’andamento indicato in figura 1.

Qui “malattia” include il caso estremo di decesso ed esclude il caso dei non sintomatici.

Dai dati si ricava che oggi la scommessa no-vax, grazie alle varie misure di contenimento, ha una probabilità (media nazionale) del 6,8 per cento, con tendenza crescente. La probabilità è superiore a quella di finire in un incidente stradale, che pre-pandemia era del 6 per cento e da decenni ha indotto quasi tutti i paesi del mondo a introdurre l’assicurazione obbligatoria per chiunque possieda un veicolo.

Per la grande maggioranza delle persone questo 6,8 per cento è una probabilità alta, soprattutto se confrontata con la probabilità infinitesima di “malattia da vaccino”, stimata a 11 casi per milione (0,0011 per cento).

Il problema è che il no-vax in buona fede non confronta il 6,8 per cento con lo 0,0011 per cento, che porta a vaccinarsi tutte le persone avverse al rischio. Confronta 6,8 per cento con una probabilità incerta (tra 0 e 1?) che gli fa preferire il rischio “noto” a quello “ignoto”.

La conseguenza è che, per chi non ha pregiudizi aprioristici sui vaccini anti-Covid, solo un’informazione convincente può mitigare la sua “avversione all’ambiguità”, trasformare l’incertezza in rischio e fargli modificare le proprie decisioni.