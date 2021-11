Il 10 Novembre 2021, si celebra l’Equal pay day europeo per sensibilizzare sul tema del divario di genere nelle retribuzioni. L’Italia ha un gender gap relativamente basso se messo a confronto con il resto dell’Europa, ma questo dato è condizionato dalla grande diffusione dell’occupazione femminile nel settore pubblico.

La distribuzione diseguale dei carichi di cura della famiglia ostacola l’occupazione femminile. Questa dinamica è enfatizzata dalla tendenza a evitare l’affidamento dei bambini sotto i tre anni a un’educazione formale.



In questa serie di grafici, raccogliamo alcuni dei dati che mostrano la situazione europea e italiana sia riguardo il gender pay gap che le politiche per la cura dei bambini sotto i tre anni.













Laureata in scienze sociali per la globalizzazione, sta frequentando la laurea magistrale in international relations and regional dynamics, con un focus sulle ripercussioni economiche e sociali dei progetti di sviluppo. Reseach assistant per lavoce.info.



Laureata in Economia delle Imprese e dei Mercati all’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano con tesi in scienza delle finanze riguardante il confronto tra spesa pubblica per istruzione e pensioni. Attualmente studentessa di MSc in Economics presso lo stesso ateneo. Stagista presso lavoce.info.