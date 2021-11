Il dissesto di un comparto della gestione Inpgi pone in evidenza le gravi falle del sistema attuale di pluralismo previdenziale, cui non si può porre rimedio accollando sistematicamente all’Inps i costi dei fallimenti delle casse autonome.

I precedenti

Non è la prima volta. È già successo nel 2002 con l’Inpdai, l’ente di previdenza dei dirigenti di imprese industriali: anch’esso, come l’Inpgi e le Casse dei liberi professionisti, privatizzato nel 1994. E prima ancora, nel 1990, è successo con l’Enpao, l’ente (all’epoca, ancora pubblico) di previdenza delle ostetriche libere professioniste, categoria praticamente “estinta” per effetto dell’istituzione del Servizio sanitario nazionale. Per non parlare, infine, della soppressione di alcune gestioni autonome dell’Inps, come quelle dei marittimi e degli spedizionieri doganali. Tutti casi in cui la soppressione della struttura previdenziale non è stata determinata da esigenze di razionalizzazione dell’organizzazione complessiva del settore, ma da situazioni irreversibili di crisi; con l’Inps a svolgere il suo ruolo di porto sicuro in caso di fortunale.

Con l’istituto di previdenza dei giornalisti, tuttavia, sembra che le cose debbano andare diversamente. La specifica norma che figura nella bozza della legge di bilancio per il 2022 non prevede, a differenza di quei precedenti, l’estinzione dell’ente che ha fallito il suo scopo. Delle due gestioni dell’Inpgi, quella dei giornalisti liberi professionisti (Inpgi/2) e quella dei giornalisti subordinati (Inpgi/1), soltanto per quest’ultima, in ragione della grave crisi che l’affligge, dovuta alla crescente quota di iscritti pensionati o prepensionati, nonché alla generosità delle prestazioni, è programmato il trasferimento all’Inps, con la sostanziale conservazione dei medesimi trattamenti.

Nell’Inps soltanto la bad company

Dunque, l’Inpgi non verrà liquidato, ma continuerà ad operare con la florida gestione dei giornalisti liberi professionisti, sgravato della componente in crisi. È come se si trattasse di un’azienda in crisi dalla quale scorporare la bad company, da affidare ad altro soggetto. In questo caso però si tratta dell’INPS, cioè l’ente che ha la responsabilità di garantire la tutela di base alla stragrande maggioranza dei lavoratori del paese, e ha stringenti vincoli e oneri di bilancio, necessari per salvaguardare la sua continuità e garantire le generazioni future.

Tale prospettata innovazione, dunque, non può non preoccupare, e molto, sotto più profili.

Preoccupa, innanzitutto, il manifesto flop dell’imponente apparato di controlli: il complesso del quale fanno parte i Ministeri vigilanti, la Corte dei conti, i revisori contabili e, dal 2011, la stessa Covip. Inoltre, il fallimento dei controlli è avvenuto nonostante l’obbligo del bilancio tecnico calibrato sull’arco di cinquant’anni e la previsione del commissariamento, fino alla possibilità di liquidazione dopo un triennio dal commissariamento stesso. Un sistema che evidentemente non ha funzionato, facendo emergere interrogativi inquietanti sui destini dell’intero settore degli enti privatizzati, che, seppur tra tante differenze, si basano tutti sui medesimi principi.

E qui la vicenda rivela un altro e più ampio scenario, che reclama anch’esso tutta la nostra attenzione. Il settore degli enti privatizzati costituisce, insieme al sistema di previdenza complementare, il punto di forza del welfare mix: quella miscela di privato e pubblico (fondi bilaterali, welfare aziendale, e così via), sullo sviluppo della quale da tempo si scommette come una possibile carta vincente nei confronti della crisi che non da oggi attanaglia il sistema di welfare.

L’operazione di travaso nell’Inps – e, dunque, sulla generalità dei lavoratori, ma anche sui contribuenti – dei costi e delle problematiche dello specifico settore in crisi in maniera smaccata viola il “patto” alla base della stessa privatizzazione: il patto, cioè, che prevede da un lato lo scambio tra immunità da ingerenze da parte della mano pubblica, e dall’altro l’accollo da parte della struttura da privatizzare di tutti gli oneri finanziari futuri. La norma è chiarissima nell’ammonire che agli enti privatizzati “non sono consentiti finanziamenti pubblici diretti o indiretti”; le generose pensioni delle quali godono i giornalisti dipendenti non rappresenteranno di certo per l’Inps un costo di poco conto.

La disuguaglianza di trattamento è evidente, e lo è altrettanto l’esigenza di ricercare un rimedio. Può allora ipotizzarsi, a questo fine, l’imposizione del ricalcolo delle pensioni secondo il criterio contributivo; il che, però, impone anche di farsi carico della compatibilità di questa soluzione con i precetti costituzionali. Sullo sfondo di tale ipotesi si staglia, ammonitrice, infatti, l’immagine della Corte costituzionale e del suo intervento. E il principio di ragionevolezza, come definito dalle più recenti sentenze da essa pronunciate, potrebbe fornire un efficace parametro allo scopo.

Eppure, inutile farsi illusioni; assai problematico è anche l’accesso a tale rimedio.

I problemi di costituzionalità

Poco credibile è, innanzitutto, che possa superare il vaglio di costituzionalità un intervento perequativo portato, in ipotesi, sulle sole pensioni dei giornalisti, una volta che la gestione pensionistica sia unificata nell’Inps. Sono troppe le sperequazioni ancora presenti nel vigente ordinamento, perché si possa riuscire a “ritagliare” una posizione specifica alla situazione che riguarda i relativi trattamenti pensionistici, tale da poter affrontare adeguatamente l’eventuale vaglio di costituzionalità. Sono ben noti, d’altra parte, i problemi, tanto pratici quanto teorici, che incontrerebbe un generalizzato intervento di ricalcolo contributivo di quei trattamenti. D’altra parte, di fronte a siffatto progetto di perequazione c’è da chiedersi, realisticamente, a quali condizioni, chi e come potrebbe riuscire a portare la questione all’esame della Corte. La volontà del legislatore di favorire la categoria è troppo evidente, perché siano pensabili obiezioni al proposito.

Necessità di un ripensamento, per non premiare una gestione fallimentare

In altre parole, la serie di aspetti problematici è lunga, e tutta da considerare, se si vuole avere adeguata contezza dell’“intero”. E proprio per questo è necessario, allargando ulteriormente lo sguardo, portare l’attenzione su altri aspetti della norma altrettanto, se non più, inquietanti ancora. Si tratta, precisamente, del previsto, pesante inserimento nell’organizzazione dell’Inps di elementi di vario genere provenienti dall’Inpgi, e dell’interesse di questo portatori: l’ingresso nel comitato di gestione del fondo lavoratori dipendenti dell’INPS di un rappresentante sindacale dei giornalisti, l’ingresso di due membri designati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative della categoria nel Consiglio di indirizzo e vigilanza, la costituzione di un comitato di integrazione composto da dirigenti dell’Inpgi per coordinare il raccordo tra le procedure dei due Istituti, il passaggio all’Inps di cento dipendenti dell’Inpgi. Una forma di inatteso, quanto sfacciato, “premio” per la gestione fallimentare!

La prospettiva merita, ovviamente, un’adeguata, pacata riflessione. È certo comunque che, almeno a prima vista, la proposta di innovazione si presenta come uno stravolgimento della fisionomia dell’Inps, e, soprattutto, improntata a una logica che palesemente valorizza esigenze prettamente di categoria, piuttosto che i principi di solidarietà e uguaglianza, cardine del sistema di previdenza pubblica.

Che fare allora? Forse, da qui all’approvazione della legge di bilancio, c’è ancora il tempo per puntare i riflettori su una vicenda, al momento sfuggita a molti, che, già a una velocissima panoramica, presenta tutto il suo carattere dirompente non solo sul piano degli equilibri finanziari del massimo Ente previdenziale italiano, ma anche sul piano etico. Nella speranza che una più partecipata attenzione possa condurre a un benefico ravvedimento, almeno sugli aspetti meno tollerabili della proposta innovazione.