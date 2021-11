A partire dalla Rivoluzione Industriale, le emissioni di gas climalteranti sono aumentate a un ritmo sempre più veloce, toccando nuovi massimi quasi ogni anno. Secondo alcune stime, questo andamento proseguirà nei prossimi decenni: dal 2019 al 2050, per esempio, le emissioni di CO2 sono destinate a salire del 18 per cento.

Contribuiscono in particolare alle emissioni i paesi esportatori di petrolio e le grandi potenze industriali, pur con alcuni distinguo: un cittadino americano inquina quasi due volte tanto uno tedesco e quasi tre volte tanto uno italiano o britannico.

Le emissioni hanno effetti tangibili in particolare in termini di aumento della temperatura, che ha subito un’accelerazione a partire dagli anni Ottanta. Un’altra conseguenza sono gli eventi meteorologici estremi, che colpiscono in particolare paesi già poveri. Anche l’Italia è particolarmente esposta. Purtroppo, i dati del Climate Change Performance Index mostrano che nessun paese sta facendo abbastanza per contrastare i cambiamenti climatici.