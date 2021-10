L’economia non osservata rappresenta ancora una parte importante delle attività produttive in Italia, anche se la situazione è in leggero miglioramento da anni. Istat ha pubblicato le stime per il 2019, che confermano la tendenza positiva nella riduzione dell’evasione fiscale, ma non nel peso delle attività illecite.

La situazione fotografata nel 2019 rischia di mutare in maniera consistente con l’arrivo della crisi economica nel 2020. Nelle situazioni di recessione, infatti, la tendenza verso l’economia sommersa aumenta sia per le imprese che per gli individui.

In questa serie di grafici vengono riassunti gli aspetti più interessanti dei nuovi dati sull’economia non osservata, dal peso delle attività non dichiarate, alla crescita della spesa in stupefacenti, fino alla riduzione dell’evasione Iva.