Il tema centrale dell'Education at a glance 2021, il report annuale dell'Ocse sull'istruzione, è l'equità, fattore cruciale al fine garantire una democrazia forte e coesa. Caratteristiche come il genere, le origini e lo status economico-sociale sembrano essere ancora un ostacolo alle pari opportunità nell'istruzione e sul mondo del lavoro. L'istruzione può essere un mezzo per favorire l'equità. Education at a glance mostra come alcuni interventi mirati possano appianare le disparità: una maggiore attenzione verso l'educazione di primissimo livello favorisce uno sviluppo omogeneo di capacità cognitive e sociali, mentre investire negli insegnanti potrebbe essere un buona soluzione al fine di migliorare la qualità dell'istruzione. In questa serie di grafici raccogliamo alcuni dei dati che mostrano l'importanza dell'istruzione e gli ostacoli legati alle caratteristiche sociali.













Laureata in scienze sociali per la globalizzazione, sta frequentando la laurea magistrale in international relations and regional dynamics, con un focus sulle ripercussioni economiche e sociali dei progetti di sviluppo. Reseach assistant per lavoce.info.