Le nuove previsioni Eurostat sulla popolazione e sulla sua composizione sottolineano ancora una volta la tendenza all’invecchiamento dell’Unione europea, che segue un processo in atto anche nella maggior parte delle economie avanzate.

Un invecchiamento eccessivo della popolazione rischia di avere pesanti ricadute sull’economia, a partire dal maggiore sforzo richiesto al welfare pubblico fino alla minore capacità innovativa che una popolazione anziana può garantire rispetto ad una più giovane.

In questa serie di grafici, abbiamo messo in luce i principali dati sulle tendenze demografiche in Italia e in Europa.