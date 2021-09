Se mezzo milione di firme ci sembran poche

A primavera saremo chiamati a esprimerci su diversi referendum. È diventato troppo facile raccogliere le firme? Sono in molti a ritenere di sì e per questo chiedono una revisione della Costituzione. Che servirebbe, ma certo non per questa ragione.

Primavera di referendum

Ci stiamo preparando a una folta primavera referendaria. I quesiti più noti, tra quelli proposti, riguardano la legalizzazione della cannabis e la depenalizzazione dell’eutanasia. Tuttavia, i promotori stanno raccogliendo firme anche su altre proposte: riforma della giustizia (sei quesiti), abolizione della caccia (tre quesiti) e, se l’annuncio di queste ore non resterà solo propaganda, anche per l’abrogazione del green pass. Ma quali sono le norme che regolano il referendum abrogativo? E perché in tanti chiedono di rivederle?

L’articolo 75 della Costituzione e la legge 352/1970

In tema di referendum abrogativo, i riferimenti legislativi sono l’articolo 75 della Costituzione e il titolo II (articoli 27 – 40) della sua legge applicativa, la n. 352 del 1970. Il primo comma e il quarto comma dall’art. 75 sono quelli solitamente più discussi. Il comma uno prevede che possano richiedere un referendum abrogativo “cinquecentomila elettori o cinque consigli regionali”; il comma quattro, invece, dice che il referendum è valido se “ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto” (il cosiddetto quorum). Non è molto chiaro come sia originata la scelta dell’Assemblea costituente. Dopo un certo dibattito, si decise di stabilire un numero fisso di sottoscrittori (500 mila, ma le proposte numeriche erano diverse) e non una soglia percentuale. La legge applicativa scandisce invece le tempistiche della richiesta e del procedimento, quelle del voto (dal 15 aprile al 15 giugno) e le competenze in materia di verifica delle firme e di accorpamento di eventuali quesiti simili.

Troppo facile raccogliere le firme?

La facilità con cui sono state raccolte le firme per alcuni referendum (solo pochi giorni) pone ora la questione del se, a causa delle nuove tecnologie, non sia diventato troppo semplice proporre referendum abrogativi.

Aumentare il numero delle sottoscrizioni necessarie appare auspicabile, ma non per questa ragione. Lo spirito della Costituente sembra essere infatti quello di verificare la diffusione dell’interesse per il quesito referendario all’interno del corpo elettorale (con le firme e con il quorum) ma non certo quello di rendere il percorso di raccolta particolarmente duro. Nemmeno la legge 352/1970 appare andare in questa direzione. Al contrario, esperienze positive di partecipazione dovrebbero incentivare la più ampia diffusione possibile dell’identità elettronica anche in sede elettorale (voto elettronico), quando ovviamente sarà possibile garantire adeguatamente personalità, uguaglianza, segretezza e libertà del voto.

Tuttavia, è evidente che l’ostacolo del numero di firme richieste (500 mila, appunto) si sia man mano indebolito nel tempo, in relazione al suo peso sia sulla dimensione della popolazione sia, più specificatamente, su quella del corpo elettorale. Entrambi sono aumentati parecchio.

Nel 1948, data di entrata in vigore dalla Costituzione, gli elettori erano circa 29 milioni mentre oggi sono oltre 50 milioni. Oltre all’invecchiamento della popolazione e alla sua crescita, ha contribuito anche l’abbassamento del diritto di elettorato attivo dai 21 ai 18 anni, introdotto nel 1975. Nel 1948, la soglia di 500 mila elettori ammontava quindi a circa l’1,7 per cento degli aventi diritto al voto per la Camera dei deputati; oggi (2020) è a poco meno dell’1 per cento.

È in questo senso che oggi è più semplice richiedere un referendum abrogativo. Un aumento del numero di firme che ristabilisca le proporzioni del 1948 sarebbe auspicabile. In assenza di una evidente “regola d’oro”, infatti, la nuova soglia di 800 mila firme potrebbe ristabilire la misura desiderata dai costituenti. Meglio ancora sarebbe sostituire direttamente una soglia numerica statica con una percentuale. Un’ultima possibilità sarebbe di collegare un aumento rilevante del numero di sottoscrizioni all’abbassamento o cancellazione del quorum, strumento che ha certo la sua logica, ma che troppo spesso, nel corso degli anni, è stato proditoriamente utilizzato come arma di sabotaggio dei referendum.