L’appello dei docenti universitari “No al Green pass” ha ricevuto molta attenzione dai media, ma ha raccolto poche firme (solo il 6,6 per mille dei docenti). La disaggregazione per disciplina smentisce alcuni pregiudizi sui professori delle discipline umanistiche.

Alcuni docenti universitari hanno promosso un appello contro il certificato verde. Secondo i firmatari, il provvedimento è discriminatorio e introduce surrettiziamente l’obbligo vaccinale senza la piena assunzione di responsabilità da parte del governo.

Il testo, a parere di chi scrive, presenta diverse lacune e imprecisioni. Per esempio, non chiarisce perché il Green pass discrimini diversamente da quanto non faccia la patente di guida. Il motivo per cui è finito sotto i riflettori dei media è soprattutto legato alla presenza tra i firmatari di Alessandro Barbero, professore di storia medioevale noto per la sua attività di divulgatore.

La discussione si è così spostata dal merito dell’appello alle responsabilità dei firmatari. Stefano Feltri ha proposto di boicottarli, mentre Massimo Gramellini ha aspramente criticato i “docenti universitari che se ne stavano muti finché il Green pass colpiva i ristoratori, ma si sono improvvisamente svegliati […] appena la tempesta ha investito la loro piccola corporazione”. Piergiorgio Odifreddi ha ristretto l’attenzione sui professori delle discipline umanistiche “che hanno della verità un concetto relativo. […] Basta guardare l’appello […] per accorgersi cosa siano quasi tutti i firmatari: filosofi, letterati, linguisti, filologi, storici, giuristi, psicologi, sociologi, assistenti sociali, musicisti, designer, eccetera”. Maurizio Ferraris ha risposto che la filosofia e la storia non sono intrinsecamente relativiste e ha attribuito la prevalenza di umanisti fra i firmatari alla loro maggiore propensione ad “esporsi e testimoniare”.

Ma quanti docenti hanno effettivamente firmato l’appello? E quali caratteristiche hanno in relazione alla popolazione complessiva dei professori universitari di diverse discipline?

Per provare a rispondere, ho incrociato la lista dei firmatari (aggiornata all’11 settembre) con quella dei docenti delle università italiane (aggiornata al 31 dicembre 2020). Poco più della metà delle firme raccolte (374 su 721) corrisponde a nomi di professori o ricercatori in servizio presso atenei italiani. Le altre adesioni sono soprattutto di dottorandi, insegnanti dei conservatori e personale precario. Sul totale dei circa 56mila docenti in servizio, la quota di chi ha firmato è del 6,6 per mille. Se davvero rappresentano la corporazione dei professori universitari, l’insuccesso appare clamoroso.

La disaggregazione per disciplina offre conferme e sorprese. I professori delle discipline umanistiche (aree 10 e 11 della classificazione ministeriale) sono il gruppo in assoluto più numeroso con 108 firme, ma non quelli con il più alto tasso di adesione: rappresentano infatti meno di un terzo del totale. Anche in questo caso, inoltre, si tratta di esigue minoranze: rispettivamente l’11,6 per mille dell’area 10 e il 9,8 per mille dell’area 11. Il gruppo che ha registrato il maggior tasso di adesione è quello di scienze politiche e sociologia (area 14) con il 16,1 per mille. In ultima posizione si trova invece l’area medica, con solo l’1,2 per mille sul totale.

Contrariamente forse alle attese di Odifreddi (e alle mie!), le firme dei matematici sono più di quelle dei giuristi, sia in valore assoluto (37 contro 36), sia rispetto al totale dei docenti delle due aree disciplinari (11,8 contro 7,6 per mille).

Per concludere, l’appello dei docenti universitari contro il certificato verde, nonostante l’attenzione ricevuta sui media, non può essere considerato un successo. Il tasso di adesione di professori di diverse discipline, inoltre, sembra smentire alcuni pregiudizi su chi insegna e fa ricerca nelle discipline umanistiche.