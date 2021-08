La qualità delle istituzioni è un fattore decisivo nelle decisioni di localizzazione delle multinazionali. Tendono perciò a concentrare i loro investimenti in alcune aree. Per questo la riforma della giustizia può essere un’occasione per ridurre i divari.

La riforma della giustizia, approvata di recente, ha nella riduzione dei tempi dei procedimenti giudiziari italiani uno dei suoi principali obiettivi. È ormai noto che l’inefficienza giudiziaria è un problema con enormi risvolti sull’economia, per esempio sul mercato del lavoro, sulla dimensione delle imprese o sugli appalti pubblici. Meno menzionato, ma non meno importante, è il fatto che l’efficienza giudiziaria ha effetti anche sulla capacità di attrarre investimenti diretti esteri (Ide).

La scarsa attrattività dell’Italia rimane una delle questioni aperte in ambito internazionale e come dimostra il Global Attractiveness Index (Gai) l’Italia nel 2020 si posiziona solo al 18° posto, confermando il risultato dell’anno precedente (Rapporto Ice 2020): l’Italia, pur presentando un potenziale di attrazione medio-alto, non è molto lontano dai paesi a potenziale medio-basso.

La qualità delle istituzioni è un fattore trainante delle decisioni di localizzazione delle imprese multinazionali. Tra le caratteristiche più capaci di influenzare le scelte delle imprese sui paesi di destinazione, di solito, si considerano l’efficienza della pubblica amministrazione, la tutela dei diritti di proprietà, l’enforcement dei contratti, la stabilità politica e i tassi di corruzione e criminalità. È indubbio quindi che un miglioramento medio dell’efficienza del sistema giudiziario possa contribuire ad aumentare il grado di attrattività del nostro paese. Passando dal livello nazionale al livello locale, le scelte di localizzazione delle imprese estere risentono fortemente delle caratteristiche delle aree geografiche, soprattutto in termini di grado di sviluppo, dotazione di capitale umano e know-how. Di conseguenza, le imprese estere tendono a concentrarsi in alcune aree all’interno del paese, contribuendo potenzialmente a inasprire eventuali disuguaglianze già esistenti.

L’importanza di processi rapidi

In una recente ricerca si mostra l’importanza dell’efficienza giudiziaria a livello locale come ulteriore elemento in grado di spiegare le scelte di localizzazione delle imprese straniere all’interno del paese. La ricerca analizza come la distribuzione geografica degli Ide a livello comunale sia stata influenzata negli anni dal 2006 al 2011 dal miglioramento o dal peggioramento dell’efficienza giudiziaria nei circondari, che rappresentano l’area geografica di riferimento per i tribunali territoriali di primo grado. Le imprese multinazionali sono sensibili all’efficienza della giustizia locale poiché la lunghezza dei processi porta con sé un aumento dei costi legali e riduce la tutela dei contratti.

La ricostruzione del numero di Ide presente in ogni comune italiano nel periodo considerato è stata svolta utilizzando i dati Aida pubblicati da Bureau Van Dijck. Nella figura 1, il colore verde evidenzia una variazione positiva nel numero di Ide per ogni comune, mentre il rosso una variazione negativa. La minore attrattività del nostro paese si conferma essere nelle aree del Sud e delle Isole.

Figura 1 – Variazione del numero di Ide per comune e variazione dell’indicatore di durata per circondario, 2006-2001

In figura 1, a destra, è riportata la variazione di un indicatore di durata (in mesi) dei procedimenti, calcolata a livello di circondario. Le aree più scure evidenziano un peggioramento della durata e quindi dell’efficienza giudiziaria, mentre le aree più chiare un miglioramento dell’efficienza giudiziaria. Come si può notare, esiste una grande eterogeneità a livello territoriale nell’andamento temporale dell’efficienza giudiziaria e anche aree del Nord Italia sono caratterizzate da peggioramenti di efficienza, così come aree del Sud Italia da miglioramenti.

L’analisi svolta nella ricerca evidenzia come l’efficienza giudiziaria sia un fattore di attrattività importante, soprattutto nella logica di “mantenere” tali le diverse aree territoriali più che “renderle” attrattive: una riduzione della durata dei processi di 14 mesi è associata a un Ide ogni 100 mila abitanti in più.

Inoltre, il settore più sensibile a questioni giudiziarie è quello dei servizi ad alta intensità di conoscenza (knowledge intensive), probabilmente a causa della scarsa commerciabilità internazionale dei servizi.

In conclusione, appare evidente che riforme in grado di migliorare l’efficienza complessiva del sistema Italia hanno un effetto positivo sulla capacità del paese di attrarre e trattenere Ide e che in presenza di un sistema economico efficiente politiche di promozione degli Ide possono diventare ridondanti. Bisogna saper cogliere l’occasione della recente riforma della giustizia per assicurare una uguale efficienza dei tribunali in tutte le aree del paese, in modo da ridurre la disuguaglianza nella distribuzione degli Ide e dei loro potenziali benefici sul territorio nazionale.