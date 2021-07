Le informazioni ufficiali sui vaccini sembrano avere una voce flebile rispetto al sentito dire e a notizie non verificate, se non del tutto false. Su sperimentazione, conseguenze gravi ed efficacia circolano dati e calcoli che non corrispondono ai fatti.

Titoli fuorvianti e informazioni ufficiali

Immaginate di leggere il seguente titolo di giornale: “Morto un ragazzo di 17 anni. Aveva fatto il vaccino un mese prima”. Immaginate di leggerlo in un social, dove chi lo rilancia commenta semplicemente: “Visto? Ve lo avevo detto”. Immaginate di leggere le risposte a quel post, la stragrande maggioranza dello stesso tenore: “C’è la dittatura sanitaria”, “È terribile”, e via così. Andreste a leggere l’articolo dal quale tutto è partito per capire se l’associazione tra il vaccino e il decesso è quantomeno ragionevole? Basta farsi un giro su uno dei tanti social e cercare uno dei tanti hashtag di tendenza in questi giorni (#nogreenpass, #dittaturasanitaria, e via elencando), per rendersi conto di quante distorsioni ci siano nell’informazione su elementi cruciali per la campagna vaccinale e per valutare le scelte politiche. Che partono proprio così come riportato nell’esempio.

Premesso che chi crede ai complotti non sarà mai convinto del contrario, quello che stupisce è la voce flebile delle informazioni ufficiali contro lo strapotere del sentito dire e delle informazioni non verificate o mal riportate, quando addirittura false (fake news). Lo si è visto sulla certificazione verde, per la quale molti erano convinti che comportasse un obbligo vaccinale, mentre non è vero, come riporta chiaramente il sito ufficiale del governo, al quale sarebbe utile fare riferimento per avere informazioni aggiornate.

Cosa dicono le informazioni di fonte ufficiale su alcune delle questioni più dibattute in questi giorni dai dubbiosi, dagli scettici e dagli arrabbiati? L’incredibile sforzo che ha portato alla creazione di ben quattro vaccini anti Covid-19 nel giro di un anno (quando di solito i tempi sono molto più lunghi) ha fatto sorgere dubbi sull’effettiva qualità dei preparati, sui rischi immediati dell’inoculazione e sulle possibili conseguenze di lungo periodo. Le principali domande riguardano la qualità dei trial e il numero di persone coinvolte nelle sperimentazioni, il numero e le cause dei decessi successivi all’inoculazione del vaccino, la capacità dei vaccini di proteggere anche dalle nuove varianti del virus.

I numeri della sperimentazione

Partiamo dalle sperimentazioni. I vaccini autorizzati da parte delle autorità sanitarie (Ema prima e Aifa poi) hanno rispettato in tutto e per tutto i requisiti richiesti per l’approvazione. La conditional market authorization è una corsia preferenziale, ma non equivale a una riduzione dei controlli prima dell’immissione in commercio; e certamente non vale solo per i vaccini anti Covid ma anche per altri farmaci, in particolare oncologici. Sul sito ufficiale dell’Agenzia europea per il farmaco (Ema), si legge che per il terzo livello di studi clinici è necessario un esperimento randomizzato con almeno 30 mila partecipanti (volontari). Come mostrato in figura 1, gli studi clinici nella III fase per il vaccino Pfizer-BioNTech, i cui risultati hanno permesso l’autorizzazione d’emergenza l’11 dicembre negli Stati Uniti, hanno coinvolto 43.448 partecipanti, per il vaccino AstraZeneca i partecipanti sono stati 32.449, 44.325 per Janssen e 30.420 per Moderna.

I dati sui decessi dopo il vaccino

Un altro argomento di dibattito è quello delle morti improvvise che sembrano essere legate all’inoculazione dei vaccini. Sulla base dei dati ufficiali riportati da Aifa (Agenzia italiana del farmaco), il numero di decessi per cui sia stato effettivamente riconosciuto che “l’associazione causale fra evento e vaccino è considerata plausibile” è molto basso. Secondo il Rapporto sulla sorveglianza dei vaccini Covid-19, pubblicato il 26 giugno, le segnalazioni con esito decesso successive alla somministrazione del vaccino sono 423, ossia 0,85 ogni 100 mila (0,00085 per cento). Il dato, però, indica tutte le segnalazioni, non solo i casi per i quali sia stato effettivamente riconosciuto come plausibile un nesso di causalità tra il vaccino e il decesso. I casi in cui il nesso è stato riconosciuto sono solamente 7, contro i 33 milioni di individui vaccinati con almeno una dose tra il 27 dicembre e il 26 giugno. Per i più dubbiosi, vi si possono aggiungere altri 142 casi classificati come “indeterminati”: sono casi per i quali “l’associazione temporale è compatibile, ma le prove non sono sufficienti a supportare un nesso di causalità”.

Per fare un confronto, secondo le rilevazioni Ema sono stati segnalati nel tempo 287 decessi legati alla somministrazione di paracetamolo e 301 legati all’acido acetilsalicilico (il principio attivo dell’Aspirina). Dati simili si ottengono anche osservando le segnalazioni di reazioni avverse negli Stati Uniti. Sul portale Vaers (Vaccine Adverse Event Reporting System) del governo americano (che comunque resta un sistema di segnalazione passivo, che non effettua verifiche sui nessi di causalità), le segnalazioni di eventi avversi con esito decesso sono 5.467, lo 0,0029 per cento degli individui che hanno ricevuto almeno una dose di vaccino nel paese.

Come calcolare la probabilità di infettarsi

C’è poi un tema di efficacia dei vaccini: alcuni sottolineano come, in paesi molto avanti con la campagna vaccinale, il numero di nuovi contagi sia più alto tra i vaccinati che tra i non vaccinati. Si tratta chiaramente di un paradosso segnalato anche dall’Istituto superiore di sanità, che può essere presto spiegato controllando i valori relativi e non solo quelli assoluti. Lo ha fatto, per esempio, Paolo Giordano sul Corriere della Sera, utilizzando un’infografica che mostra come, nei casi in cui la percentuale di vaccinati sia molto alta, il numero assoluto di positivi si concentri tra di loro. Le probabilità utilizzate nell’esercizio sono stime che provengono da un’inchiesta simile del Financial Times che utilizza dati sull’efficacia dei vaccini di Public Health England. Si considera una probabilità di contrarre il virus pari al 2 per cento per i non vaccinati e dello 0,4 per cento per i vaccinati. Per coloro che hanno contratto il virus si applica una probabilità del 10 per cento di ospedalizzazione per i non vaccinati, che cala al 3 per cento per i vaccinati. In definitiva, la probabilità di finire in ospedale per un non vaccinato sarà pari allo 0,2 per cento (2 per cento moltiplicato per 10 per cento), mentre sarà pari allo 0,012 per cento per i vaccinati.

Questi parametri sono stime conservative delle probabilità di contrarre il virus e finire in ospedale per alcuni dei vaccini anti-Covid. Il vaccino Pfizer-BionTech, per esempio, ha un’efficacia riconosciuta del 91,3 per cento contro la malattia e del 95,3 per cento contro l’emergere di sintomi gravi. Questo significa che se la probabilità di contrarre il virus è del 2 per cento nella popolazione non vaccinata, un vaccinato con il preparato Comirnaty ha una probabilità di contrarre il virus dello 0,17 per cento (non dello 0,4 per cento come nell’esercizio).

Utilizzando questi parametri e basandoci sui dati reali italiani al 28 luglio, mostriamo in tabella 1 come la probabilità di essere contagiati e ospedalizzati sia molto più alta tra i non vaccinati che tra i vaccinati. Abbiamo poi simulato due ulteriori scenari, immaginando la popolazione over 12 vaccinata al 75 e al 100 per cento. La tabella considera solo le persone che hanno completato il ciclo vaccinale. Si nota meccanicamente una crescita dei contagi e delle ospedalizzazioni, ovviamente tra i vaccinati (visto che lo sono tutti o quasi).

L’esercizio meccanico non tiene conto dell’esternalità positiva che la riduzione del numero di positivi ha sulla probabilità di contrarre il virus per tutti, riducendo la probabilità di contagio (e quindi di ospedalizzazione). È questa idea che il governo prova a far passare in tutti i modi e che, probabilmente, sta dietro l’evoluzione del contagio nel Regno Unito.