Nel World Economic Outlook, il Fondo monetario internazionale (Fmi) ha aggiornato le stime sulla crescita del Pil mondiale, delle economie avanzate e di quelle in via di sviluppo. Rispetto ad aprile, resta l’ottimismo per un rimbalzo dell’economia nel corso di quest’anno e del prossimo, con stime al rialzo per le economie avanzate e leggermente al ribasso per quelle in via di sviluppo. Il rapporto mette anche in luce le differenze tra i paesi più ricchi e quelli emergenti, che dipendono soprattutto dalla migliore capacità dei sistemi sanitari delle economie avanzate di fare fronte alla pandemia.

Nonostante l’ottimismo, il Fondo monetario mette in guardia dall’emergere di nuove varianti, considerate il fattore di maggiore incertezza per le previsioni. In questa serie di grafici abbiamo evidenziato i dati e le previsioni di maggiore interesse.