Durante gli Europei di calcio, alcune nazionali si sono inginocchiate all’inizio delle partite in onore del Black Lives Matter. L’intenzione è lodevole, ma finisce per essere un’appropriazione culturale che dimentica le colpe del colonialismo europeo.

Le colpe dei bianchi americani

I campionati di calcio europei sono stati contraddistinti dall’inginocchiarsi di alcune nazionali in onore al Black Lives Matter. Anche Matteo Berrettini è arrivato alla finale di Wimbledon con una simpatica magliettina nera Blm. Per quanto l’intenzione sia meritevole, si tratta tuttavia di un’appropriazione culturale ipocrita da parte degli europei, che appaiono non capirne significato e origini.

Il Blm (Black Lives Matter) nasce nel 2013 grazie a Alicia Garza, Patrisse Cullors e Opal Tometi – in risposta all’assoluzione George Zimmerman, l’assassino di Trayvon Martin.

Trayvon Martin era un diciassettenne afroamericano che il 26 febbraio 2012 camminava per la strada a Sanford, Florida, parlando al telefono con la ragazza, quando fu ucciso da Zimmerman, sedicente neighborhood watch captain (capitano della guardia di quartiere).

Incidenti come questo, negli Stati Uniti, sono purtroppo la norma: gli afroamericani vengono uccisi con arma da fuoco dieci volte più dei bianchi, e tre volte più dei bianchi a opera della polizia. Sicuramente, la facilità di accesso alle armi da fuoco ha una sua importanza. Ma il vero fattore determinante è un altro: una cultura ancora profondamente razzista, specie negli stati “schiavisti” del Sud.

La schiavitù negli Stati Uniti finisce formalmente nel 1865, per volontà del presidente Lincoln, un po’ perché ci credeva ma soprattutto perché era strumentale a prevalere sui confederati nella guerra civile. La segregazione razziale finisce, sempre solo formalmente, nel 1964, con il Civil Right Acts di Lyndon Johnson. L’integrazione, invece, deve ancora venire.

Nel 1967, quando il divieto ancora vigente in sedici stati fu cancellato dalla Corte Suprema con il caso Lovers vs Virginia, i matrimoni interraziali erano il 3 per cento del totale. Nel 2016, erano il 10,2 per cento del totale e il 17 per cento dei neosposi. Tuttavia, come mostra il PEW Center, la maggior parte dei neo-matrimoni interraziali riguarda asiatici (29 per cento) e ispanici (27 per cento), e la metà di coloro che contraggono un matrimonio misto sono nati e cresciuti all’estero. La percentuale dei neosposi afroamericani che sposano un partner di etnia diversa era il 3 per cento nel 1980 e il 18 per cento nel 2015 (di cui curiosamente il 24 per cento tra gli uomini e il 12 per cento tra le donne). Solo il 10 per cento delle coppie miste sono però con un bianco/a, una percentuale invariata dal 1980.

In altre parole, nonostante le nuove generazioni stiano cambiando, l’America multicolore e integrata è ancora più una rappresentazione di Hollywood che una realtà. Persino nella capitale americana, Washington DC, i bianchi vivono in stragrande maggioranza nella parte Nord-Ovest della città e difficilmente mettono piede nel Sud-Est o nel Nord-Est. Negli stati del Sud, la cultura è ancora profondamente razzista. È di questi giorni la notizia che Nikole Hannah-Jones ha abbandonato l’Università del North Carolina per la Howard University, storica università afroamericana, proprio a causa della perdurante cultura razzista a Unc. Nikole Hannah-Jones è nota per aver dato vita al 1619 Project, un’iniziativa del New York Magazine per cui ha vinto il premio Pulitzer, creata in occasione del 400° anniversario dell’arrivo della prima nave che trasportava schiavi dall’Africa all’America del Nord. Un progetto importante, perché ricorda che la maggior parte dei neri americani sono discendenti da persone che furono portate contro la loro volontà e con la forza nel continente americano per essere schiavizzate. L’ultima nave piena di schiavi ad arrivare in America fu la Clotilde nel 1860.

Le colpe degli europei

Se gli americani sono colpevoli di aver importato schiavi fino alla Clotilde, nonché di tutti gli orrori che ne sono seguiti – dalla segregazione razziale ai linciaggi dei neri, ai problemi sociali e il latente razzismo che ancora caratterizzano il paese – gli europei che si schierano con fervore con il Blm, convenientemente dimenticano, o peggio ignorano, che i problemi degli afroamericani nascono con l’importazione con la forza di schiavi africani nel nuovo continente da parte degli europei stessi, i quali hanno anche schiavizzato e decimato gli abitanti originali, indiani e indios.

La tratta transatlantica degli schiavi comincia nel XV secolo, inizialmente verso l’America Latina per poi arrivare, appunto nel 1619, anche in America del Nord. Si stima che 12 milioni e mezzo di africani e loro discendenti siano stati schiavizzati nel continente americano. Ironicamente, molti dei paesi le cui squadre si sono inginocchiate, sono proprio quelli che per secoli hanno alimentato la tratta degli schiavi africani: Inghilterra, Belgio, Danimarca, Spagna, Olanda, e Portogallo – per poi continuare ad arricchirsi sfruttando le colonie. Alcuni leader, come il re Filippo del Belgio, hanno cominciato a chiedere scusa per “le ferite coloniali”, ma non basta.

In altre parole, il Black Lives Matter è la risultante diretta del brutale colonialismo europeo. Ma quel che è peggio, è che gli europei non hanno mai smesso di creare danni alle ex colonie – Africa in primo luogo. Uno dei risultati più visibili dell’azione occidentale è la massiccia emigrazione da questi martoriati paesi, a sua volta concausa di razzismo nel continente, che però nulla ha a che vedere con il Blm, fenomeno storico ben preciso. Secondo le stime della Commissione europea, si tratta fino a oggi di 26 milioni di rifugiati e 46 milioni di persone che hanno dovuto abbandonare la loro casa.

Scimmiottare in Europa il Blm americano è dunque solo grandissima ipocrisia e ignoranza storica. Gli europei devono sì inginocchiarsi, non per fare demagogia a buon mercato, bensì per chiedere perdono degli orrori di cui si sono macchiati e, soprattutto, promettendo finalmente di cambiare. Ad esempio, facendo qualcosa di concreto per quei poveretti ammassati nei campi profughi, in fuga dagli orrori che noi occidentali abbiamo contribuito a creare.