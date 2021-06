La spesa delle famiglie nel 2020 in quattro grafici

Lavoce.info non ospita pubblicità e, a differenza di molte altre testate, l’accesso ai nostri articoli è completamente gratuito. L’impegno dei redattori è volontario, ma le donazioni sono fondamentali per sostenere i costi del nostro sito. Il tuo contributo rafforzerebbe la nostra indipendenza e ci aiuterebbe a migliorare la nostra offerta di informazione libera, professionale e gratuita. Grazie del tuo aiuto!

In questa serie di grafici mostriamo i principali trend sui consumi familiari del 2020, sia a livello di ripartizione geografica, sia a livello di composizione della spesa. Inoltre, evidenziamo come la posizione professionale della persona di riferimento delle famiglie abbia avuto un impatto sulla spesa delle famiglie stesse.

Le stime sull’andamento della spesa per consumi delle famiglie nel 2020 pubblicate dall’Istat presentano un quadro economico influenzato dalla diffusione della pandemia e dalla conseguente crisi. Lo stop imposto alle attività lavorative e agli spostamenti ha contribuito a modificare le condizioni economiche e le decisioni di spesa dei nuclei familiari.

Milanese, classe 1995, laureato in Scienze dell'Economia presso l’Università Cattolica di Milano, ha trascorso un semestre presso la NEOMA Business School di Rouen, Francia, nell’ambito del programma europeo Erasmus.

Laureata in Scienze Internazionali e Istituzioni Europee (curriculum Commercio internazionale) presso l’Università degli Studi di Milano con una tesi di ricerca sull’art.50 Tue. Sta frequentando il secondo anno in Economia e Diritto all’Università di Bologna. Stagista research assistant per lavoce.info.