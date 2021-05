Agli Its manca ancora il raccordo con l’università

In Italia il numero dei laureati è basso. Una delle ragioni è la scarsa diffusione di forme di istruzione terziaria a carattere professionalizzante. Per rimediarvi il Pnrr investe sugli Its. Ma non ne promuove il necessario coordinamento con l’università.

Perché servono gli Its

Il Piano nazionale di ripresa e resilienza dedica ampio spazio all’investimento in istruzione, com’è naturale per un documento che – lo ha detto lo stesso presidente del Consiglio Mario Draghi – rappresenta la sfida di questa generazione per far ripartire l’Italia. Tra le proposte contenute nella Missione 4 (Istruzione e ricerca), in questo articolo ci concentriamo sullo sviluppo del sistema degli istituti tecnici superiori (Its).

Uno dei principali insuccessi del sistema universitario italiano è costituito dal basso numero di laureati: appena il 28 per cento dei giovani di età inferiore a 34 anni raggiunge un titolo di studio terziario (laurea triennale o magistrale), rispetto a una media europea del 44 per cento. Una delle ragioni risiede nell’assenza, in Italia, di una forma di istruzione terziaria a carattere professionalizzante: la quota di giovani che hanno frequentato corsi di questa natura, di breve durata (2 o 3 anni), è trascurabile.

Gli Its, nati nel 2010, rappresentano il tentativo di colmare la lacuna e sono la versione italiana dell’istruzione professionalizzante dopo le scuole secondarie, ampiamente presente in Europa. Si tratta di corsi post-secondari della durata di due anni, che puntano a una formazione tecnica di alto livello in alcune aree tecnologiche avanzate. L’orientamento è laboratoriale, con classi piccole (25-30 allievi), stage e docenti provenienti direttamente dal mondo del lavoro. A febbraio 2021 esistevano 109 istituti, con 723 corsi attivi.

Gli Its forniscono un ottimo sbocco lavorativo: oltre l’80 per cento dei diplomati trova occupazione entro un anno, valori superiori ai corsi di laurea triennali in economia (68 per cento) e ingegneria (77 per cento).

La principale debolezza è data dalla loro scarsa diffusione. Il numero di diplomati nel 2018 è stato di 3.536: davvero pochi se confrontati agli altri paesi europei e alle esigenze del nostro sistema produttivo. Come si può osservare nella figura 1, il ritmo di sviluppo non è mai stato particolarmente vivace. Per il 2019, il Piano nazionale anticipa un numero superiore ai 5.200 diplomati.

Un Piano poco ambizioso

Il Pnrr si propone di investire 1,5 miliardi di euro, con l’obiettivo di raddoppiare il numero di frequentanti nel 2026: per quella data si tratterebbe quindi di arrivare a 37.500 iscritti e 10.500 diplomati all’anno, mantenendo l’attuale tasso di completamento degli studi del 65 per cento. Ipotizzando per semplicità una crescita lineare, il sistema dovrebbe formare cumulativamente 150 mila nuovi studenti e 42 mila diplomati nel quinquennio. L’obiettivo è nettamente inferiore alla domanda di qualificati professionali da parte delle imprese italiane di qui al 2024 (137 mila unità), secondo l’indagine Excelsior di Unioncamere.