Clima: non è più tempo di annunci

Marzio Galeotti Marzio Galeotti è Professore ordinario di Economia politica presso il Dipartimento di Scienze e Politiche Ambientali dell’Università degli studi di Milano. Laureato in Discipline economiche e sociali presso l’Università Bocconi di Milano, ha conseguito il Ph.D. in Economics presso la New York University. E’ Fellow del Centre for Research on Geography, Resources, Environment, Energy & Networks (GREEN) dell’Università Luigi Bocconi e Visiting Fellow presso il King Abdullah Petroleum Studies and Research Center (KAPSARC). E’ Review Editor del capitolo 4 “Mitigation and development pathways in the near- to mid-term”, Sixth Assessment Report (AR6), IPCC WGIII, 2021.E’ stato fondatore e primo presidente dell’Associazione italiana degli economisti dell’ambiente e delle risorse naturali e coordinatore del programma di ricerca in modellistica e politica dei cambiamenti climatici della Fondazione Eni Enrico Mattei.

Alessandra Lanza Senior Partner di Prometeia S.p.A. È responsabile della Practice Strategie Industriali e Territoriali. È consigliere di amministrazione di Epic SIM e consigliere indipendente di Emak SpA, è stata consigliere di amministrazione di Invitalia S.p.A.Laureata nel 1994 in Scienze Politiche indirizzo Economico presso l'Università di Torino, nel 1995 ha conseguito un Master in Economia presso la Victoria University di Manchester. Ha iniziato la propria carriera nel 1997 in Fiat come Senior Economist. Dal 2002 al 2004 è stata Advisor del Direttore Esecutivo Italiano al Fondo Monetario Internazionale. Dal 2004 al 2006 è stata Capo Economista e Responsabile delle Relazioni Internazionali di SACE S.p.A.. Dal 2006 al 2008 è stata Responsabile del Marketing Clientela Imprese in Intesa Sanpaolo. In Prometeia dal 2008, si è da sempre occupata di macroeconomia, economia dello sviluppo, rischio paese, economia internazionale, economia industriale e d’impresa. Ha maturato nel corso delle sue esperienze professionali un mix di competenze nei settori dell’industria, dell’assicurazione del credito, del sistema bancario e delle organizzazioni internazionali.

