Mutuo agevolato per i giovani? Una misura di sapore vintage

L’ipotesi di aiutare i giovani ad acquistare la prima casa è certamente lodevole. Ma forse non è una priorità in una economia dove la mobilità, professionale e familiare, è un valore. E dove gli intermediari finanziari offrono già soluzioni interessanti.

Un aiuto ai giovani

Il prossimo decreto “Sostegni 2” dovrebbe includere una misura di aiuto ai giovani under 35 finalizzata all’acquisto della prima casa. L’ipotesi allo studio è di aumentare l’attuale copertura assicurativa pubblica fornita da Consap (Concessionaria servizi assicurazione pubblica) in modo da permettere alle banche di erogare più facilmente mutui per l’intero valore dell’immobile. In particolare, le garanzie già offerte alle banche dal Fondo garanzia prima casa, oggi pari al 50 per cento del finanziamento, entro un importo massimo di 250 mila euro, dorrebbero essere portate al 100 per cento. La misura si inquadra nel piano giovani, anticipato da Mario Draghi alla Camera dei deputati durante la presentazione del Pnrr (Piano nazionale di ripresa e resilienza), volto a garantire alle nuove generazioni “welfare, casa e occupazione”.

L’intento appare lodevole perché riguarda una generazione che è stata particolarmente colpita dalla pandemia e da politiche sociali che hanno sempre privilegiato gli anziani: si pensi alla percentuale di risorse dedicate alla sanità e alle pensioni (tra cui, Quota cento). In una congiuntura con tassi d’interessi particolarmente bassi, un mutuo a vent’anni senz’alcun anticipo dovrebbe avere una rata ragionevole anche per i giovani al primo impiego. Inoltre, le assicurazioni pubbliche ai finanziamenti bancari si sono dimostrate strumenti efficaci a stimolare l’offerta di credito alle famiglie e imprese.

Le perplessità

Tuttavia, il provvedimento suscita qualche perplessità che vale la pena ricordare. In primo luogo, è evidente che la priorità principale per i giovani è quella del lavoro stabile, senza il quale anche il mutuo più agevolato al mondo risulta insostenibile. Con una disoccupazione pari al 29,5 per cento (che ci assegna la terzultima posizione in Europa), oltre 2 milioni di Neet, che non studiano e non lavorano, e una percentuale altissima di giovani che hanno un lavoro precario è evidente che il provvedimento aiuterebbe solo una minoranza di giovani relativamente privilegiati.

In secondo luogo, è probabile che in un mondo dove la mobilità è un valore, almeno per i giovani che devono acquisire esperienze e crescita professionale, forse bisognerebbe pensare a un modo nuovo di risolvere il problema abitativo. Alloggi per studenti, abitazione a canoni bassi e dotati di servizi dove l’uso prende il posto del possesso appaiono molto più attraenti e in linea ai tempi. Questo anche in un mondo post-pandemia dove lo smart working ha guadagnato molte posizioni. Il bisogno di soluzioni abitative flessibili e dotate di servizi risulta poi più acuto per i giovani che hanno famiglie in rapida trasformazione, ad esempio per la nascita dei figli. Il problema è ancora più rilevante in un mercato immobiliare che non tassa il possesso (l’Imu sulla prima casa è zero), ma la compravendita: si veda l’imposta di registro e gli altri costi che mettono molta sabbia negli ingranaggi del mercato immobiliare.

Ecco allora che in un’economia che vuole essere sempre più circolare la semplice agevolazione sull’acquisto della prima casa, pur essendo nobile da un punto di vista morale, appare forse obsoleta e non pienamente in linea con un piano che ha l’obiettivo di guardare al futuro con occhi nuovi.

Accanto a queste perplessità è bene per altro osservare che già oggi il mercato dei mutui offre interessanti opportunità di finanziamento ai giovani. Grazie alle assicurazioni del Fondo di garanzia, decine di istituti di credito offrono ai giovani che desiderano acquistare una casa mutui agevolati per il 90 o 100 per cento del valore dell’immobile (superando la quota dell’80 per cento prevista per un mutuo classico). Altri puntano sulla flessibilità del rimborso delle rate. Varrebbe allora la pena semplicemente rifinanziare l’efficace strumento che già esiste, senza portare la garanzia pubblica al 100 per cento, che potrebbe rivelarsi un vantaggio solo per gli istituti di credito.