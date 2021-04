Tutte le strade portano a Karlsruhe

Anche sul Next Generation EU la Corte costituzionale tedesca torna a dire la sua. Le posizioni “rigoriste” potrebbero così riprendere slancio. Ancora una volta le norme giuridiche si dimostrano inadeguate. C’è la necessità di una revisione dei Trattati.

La base giuridica dello stop al Next Generation EU

A partire dall’adesione della Germania all’Unione europea, il Bundesverfassungsgericht è sovente intervenuto nel processo d’integrazione continentale, ponendo limiti all’azione del governo tedesco nelle operazioni più consistenti realizzate da parte dell’Unione. Sin dalla “sentenza Maastricht”, infatti, il Tribunale federale ha sottolineato l’importanza di tutelare la sovranità dello stato teutonico, introducendo controlli poi ampliati con il “pronunciamento Lissabon”.

La ragione per cui il BVerfG si è trovato così spesso nella condizione di affermare la propria visione su questioni europee è in buona parte riconducibile alla presenza, nell’ordinamento tedesco, dei ricorsi individuali diretti (Verfassungsbeschwerde). E anche nel caso del Next Generation EU la decisione della Corte tedesca nasce dal ricorso di un gruppo di cittadini, fra cui spicca il politico euro-scettico Bernd Lucke. Stando a quanto dichiarato dal fondatore di Alternative für Deutschland, vi sarebbe una violazione dell’articolo 311 del TfUe, norma secondo cui “(…) Il bilancio, fatte salve le altre entrate, è finanziato integralmente tramite risorse proprie”.

Con il Next Generation EU, dunque, vi sarebbe una violazione del Trattato, in quanto l’Unione andrebbe a finanziarsi emettendo titoli di debito sui mercati, creando una mutualizzazione delle passività che finirebbe per vincolare gli stati membri in maniera ultronea rispetto a quanto previsto dai Trattati. L’argomento richiama, in effetti, considerazioni sollevate anche nella dottrina giuridica in merito alla conformità del Next Generation EU all’articolo 125 del TfUe, ravvivando il dubbio che il Tribunale federale possa ravvisare il rischio per la Germania di essere coinvolta in impegni finanziari non predeterminabili e, pertanto, non pienamente controllabili da parte del Bundestag (questione fondamentale all’epoca del pronunciamento sul Mes). Un elemento che gioca a sfavore dell’intervento eurounitario.

Gli scenari possibili

In questo stato di cose, il Bundesverfassungsgericht ha tre possibili opzioni: 1) avallo tout court del Next Generation EU; 2) avallo dello stesso con la formulazione di limiti e precisazioni; 3) bocciatura del progetto europeo.

Secondo chi scrive, la terza ipotesi è da escludere: le ripercussioni sarebbero troppo gravi e di questo – siamo convinti – il BVerfG è ben al corrente.

Tra la prima e la seconda opzione verrebbe da propendere per un via libera con limitazioni, soluzione che si porrebbe in linea con le precedenti sentenze “europee” del Tribunale. In tal senso, richiamando la vicenda relativa al Mes, il giudice di Karlsruhe potrebbe indicare gli importi attualmente concordati in sede europea come un tetto di spesa che lo stato tedesco non potrebbe sforare a meno di un nuovo coinvolgimento del Bundestag, sottolineando, quindi, la necessità per l’assemblea legislativa tedesca di conservare il controllo del bilancio statale.

Importanti, in questo frangente, saranno anche le tempistiche: un’attesa di alcuni mesi (data magari da un rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia Ue) comporterebbe un ritardo nei tempi di rilancio finora ipotizzati dalle istituzioni europee e dai governi nazionali. Alla luce di ciò, è logico attendersi una decisione assunta nel giro di poche settimane senza il coinvolgimento dei giudici del Lussemburgo (come avvenne nel caso del Mes).

Questioni di politica interna

Da questa vicenda si ramificano però rischi che interessano ulteriori dimensioni, fra le quali rientra anche quella politica interna tedesca. Per quanto, infatti, la votazione sul Next Generation EU abbia riscontrato un ampio consenso parlamentare, sarebbe sbagliato convincersi che la Germania abbia definitivamente accantonato il paradigma del rigore finanziario. Invero, nell’approssimarsi delle elezioni di settembre, da un lato, vi è l’assai probabile ascesa dei Verdi (movimento a forte vocazione europeista) mentre, dall’altro, v’è l’incertezza data dalla situazione della Cdu: la candidatura di Armin Laschet a cancelliere non è infatti scontata e, nel partito, rimangono forti le posizioni espresse da Friedrich Merz (sconfitto per pochi voti al congresso).

Un avallo condizionato al cosiddetto Recovery Fund da parte del BVerfG potrebbe quindi dare nuovo slancio alle posizioni “rigoriste” interne ai cristiano-democratici rappresentando, ancora una volta, un paravento utile a evitare nuove forme di integrazione europea. Alla luce di quanto detto, e delle fondamentali questioni che dovranno essere affrontate nei prossimi mesi (per esempio, politica monetaria e Patto di stabilità e crescita), si ripresenta la necessità di impostare una revisione dei Trattati: l’inadeguatezza delle attuali norme giuridiche è infatti sempre più evidente e una loro modifica, per quanto complessa, rappresenta il miglior modo per evitare l’ormai abituale tappa di Karlsruhe.