Procedure di allerta: troppe imprese a rischio con il Covid*

A settembre entrerà in vigore il nuovo Codice della crisi di impresa. Prevede l’introduzione delle cosiddette procedure di allerta. Ma forse è meglio rinviare. Con la crisi da Covid-19 rischiano di esservi sottoposte molte società ancora vitali.

Le procedure di allerta e lo stato di crisi

Una delle principali novità del nuovo Codice della crisi di impresa e dell’insolvenza, la cui entrata in vigore è stata posticipata a settembre 2021 a causa dell’epidemia di Covid-19, è costituita dalle procedure di allerta. Si tratta di un sistema volto alla tempestiva identificazione della crisi dell’impresa e all’adozione di misure, anche concordate con i creditori, per la sua soluzione.

La procedura di allerta può essere avviata volontariamente oppure in seguito alla segnalazione agli amministratori della presenza di “fondati indizi della crisi” da parte degli organi di controllo societari (o anche all’avviso che l’esposizione debitoria ha superato “l’importo rilevante” da parte di creditori pubblici qualificati: Agenzia delle entrate, Inps e Agente della riscossione). In caso di mancata o insoddisfacente risposta da parte dell’amministrazione, la società è indirizzata agli Organismi di composizione della crisi (Ocri) istituiti presso le Camere di commercio. Dopo una prima valutazione sull’effettiva sussistenza dello stato di crisi l’Ocri può coadiuvare l’impresa nella ricerca della soluzione per porvi rimedio, sia mediante interventi di tipo gestionale, sia facendo uso degli strumenti di ristrutturazione – o, eventualmente, di liquidazione – previsti dal Codice. In alternativa l’impresa debitrice può presentare istanza di composizione assistita della crisi per la ricerca di una soluzione concordata con i creditori, sotto la supervisione e con l’ausilio dell’Ocri. In caso di mancato accordo su una ristrutturazione, qualora ritenga che l’impresa si trovi in uno stato di insolvenza, l’Ocri ha comunque l’obbligo di segnalare al pubblico ministero l’esito negativo dei procedimenti per l’avvio di una liquidazione giudiziale.

L’indicatore dello stato di crisi

Nelle procedure avviate su segnalazione degli organi di controllo l’obbligo di segnalazione scatta in presenza di “indicatori della crisi” rilevati attraverso appositi indici elaborati dal Consiglio nazionale dei commercialisti e degli esperti contabili (Cndcec). Da un punto di vista quantitativo, la presenza di un patrimonio netto inferiore al limite legale è l’indicatore che di fatto identifica lo stato di crisi: l’aggiunta degli altri indici di bilancio proposti dal Cndcec farebbe aumentare il numero di imprese in stato di crisi solo marginalmente.

Un recente lavoro mostra che effettivamente la sottocapitalizzazione anticipa in molti casi la cessazione dell’attività di impresa. Circa il 60 per cento delle società il cui patrimonio netto si riduce in un dato anno al di sotto dei limiti legali – qui fissati a 50 mila euro per le spa e a zero per le altre società di capitali – non è più attivo a tre anni di distanza, mentre il tasso di uscita dal mercato delle imprese con un patrimonio netto superiore ai limiti legali (imprese non in stato di crisi) è inferiore al 20 per cento. Circa il 13 per cento delle imprese in crisi risulta coinvolto entro tre anni in una procedura concorsuale, evento che riguarda solo l’1,4 per cento delle imprese non in crisi (figura 1).