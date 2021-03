La matematica che piace alle bambine*

Bio dell'autore

Dalit Contini Dalit Contini è professoressa ordinaria di Statistica Sociale presso il Dipartimento di Economia e Statistica "Cognetti de Martiis", Università di Torino. I suoi interessi di ricerca vertono intorno alle disuguaglianze educative, la valutazione degli effetti delle politiche scolastiche, il ruolo dei sistemi di istruzione, l'università e il lavoro dei giovani.

Maria Laura Di Tommaso Maria Laura Di Tommaso è Professoressa Ordinaria in Economia Politica presso il Dipartimento di Economia e Statistica “Cognetti de Martiis” dell’Università di Torino. E’ affliata al Collegio Carlo Alberto, e al Frisch Center for Economic Research a Oslo. In precedenza ha lavorato come College Lecturer in Economia presso il Robinson College e Research Associate nel Department of Applied Economics dell’Università di Cambridge. I suoi interessi di ricerca sono nel campo dell’economia di genere e femminista. I progetti di ricerca attuali includono le differenze di genere nell’istruzione e in particolare nello studio della matematica e delle scienze in Italia (progetto MathGenderGap), la valutazione di incentivi economici per l’integrazione dei migranti in Norvegia, il lavoro di cura degli uomini, le conseguenze del Covid-19 sulla violenza domestica violenza contro le donne.

Daniela Piazzalunga Daniela Piazzalunga è ricercatrice di Economia presso il Dipartimento di Economia e Management dell'Università di Trento. È affiliata a IZA e a CHILD Collegio Carlo Alberto.In precedenza ha lavorato come postdoctoral researcher in FBK-IRVAPP, dopo aver ottenuto il dottorato in Economia presso l'Università di Torino. Si occupa di economia del lavoro, diseguaglianze di genere, ed economia della famiglia, con un focus su policy evalutation.

