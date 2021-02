Tra le prime mosse delle nuova amministrazione Usa spicca un pacchetto di ordini esecutivi in materia di immigrazione. Dopo quattro anni di presidenza Trump, è lecito aspettarsi da Biden riforme ambiziose? I dati sull’evoluzione della pandemia non sfuggono certo alla propaganda politica. Un confronto tra paesi democratici e autoritari sembra mostrare differenze profonde nella diffusione delle informazioni.

Gli anziani non autosufficienti sono tra le categorie “dimenticate” dal Pnrr: manca un progetto complessivo di assistenza. Una proposta per colmare una lacuna che rischia di presentare un conto salato.

I contratti per la fornitura di vaccini conclusi dalla Commissione europea derogano dalle stesse norme comunitarie sulla trasparenza. Ma l’emergenza sanitaria non può essere una giustificazione sufficiente. E proprio dall’approvvigionamento vaccinale emergono tutte le difficoltà del nostro sistema produttivo: troppo bassa la capacità di offrire beni complessi e troppo elevata l’emorragia di cervelli, soprattutto al Sud.

