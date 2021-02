L’andamento dell’occupazione nel 2020 in quattro grafici

Bio dell'autore

Massimo Taddei Laureato in Economia e Commercio a Genova, con una tesi sulla dimensione economica e sociale della disuguaglianza in Italia. Studente di doppia laurea in Economics alle Università di Hohenheim e Pavia. Research Assistant per lavoce.info. Su Twitter @MassimoTaddei

Altri articoli di Massimo Taddei