Perché Immuni non piace

L’App Immuni è un esempio da manuale di fallimento di mercato. Bisogna iniziare a pensare al modo migliore di sfruttare per il bene della collettività la sterminata mole di dati raccolta ogni giorno dai nostri dispositivi e già utilizzata per fini privati.

I timori per la privacy

È ormai evidente che il contagio da Covid-19 non si riesce a tracciare mediante un’applicazione da installare volontariamente sul proprio cellulare. Dagli ultimi dati pare che l’app Immuni sia stata scaricata da meno di dieci milioni di utenti, circa il 20 per cento dei cinquanta milioni di maggiorenni in Italia. Numeri troppo bassi, anche a voler ignorare la ragionevole autoselezione di chi scarica Immuni, che probabilmente prende più precauzioni nella vita di tutti i giorni e si ammala meno. Eppure, secondo il Report Digital 2020 in Italia ci sono 49,48 milioni di utenti Internet, 35 milioni dei quali usano social media (29 milioni di utenti Facebook, 20 milioni di utenti Instagram, 14 milioni di utenti Linkedin e 5 milioni di utenti Pinterest). Perché in un paese con una penetrazione di Internet dell’82 per cento e un mercato dei social network così sviluppato, un’applicazione mobile gratuita, promossa dal ministero della Salute per aiutare il monitoraggio e il contenimento dell’epidemia di Covid-19 attraverso il tracciamento ha avuto così poco successo?

Perché Immuni non è Facebook e le persone hanno paura che lo strumento possa violare la propria privacy. Paradossalmente, vi è riluttanza a condividere informazioni personali con una app promossa dal ministero della Salute, mentre l’accesso a informazioni personali viene concesso senza esitazione a tutte le altre applicazioni sui propri dispositivi, compreso il sistema operativo (il 70 per cento dei dispositivi in Italia ha Android che è di Google). Le persone vogliono preservare la privacy con Immuni, ma non sembrano preoccuparsi di installare altre applicazioni che si nutrono giornalmente di informazioni personali.

Un chiaro esempio di fallimento del mercato

In un tale contesto di razionalità collettiva limitata, la politica può fare due cose: continuare a insultare chi seguita a farsi selfie in spiaggia da postare su Instagram rifiutandosi di scaricare l’app Immuni, o può invocare un appropriato intervento pubblico. La realtà è che l’utente che scarica Immuni paga un costo troppo alto (ad esempio in termini di violazione della privacy percepita) rispetto ai benefici individuali, ma un massiccio download di Immuni avrebbe forse consentito una mappatura più capillare dei contagi, che sicuramente sarebbe stata molto utile in questa concitata seconda ondata, nella quale sembra essere saltato proprio il sistema di tracciamento.

L’app Immuni è un esempio da manuale di fallimento del mercato dovuto a esternalità, dove il consumo congiunto genera un beneficio per la collettività che è superiore alla somma dei benefici individuali dei singoli utenti. È proprio in presenza di tali fallimenti del mercato che lo stato non può affidarsi a uno strumento facoltativo, ma deve intervenire con tutta la sua forza, come accade quando mette in piedi un sistema pensionistico o quando fornisce l’assistenza sanitaria e l’istruzione gratuita a tutti.

Gli strumenti ci sono: si può pensare di stimolare i download mediante un compenso, magari con un bonus acquisti, si può pensare di rendere l’app più attraente aggiungendo servizi più utili direttamente a chi la scarica, si può introdurre l’obbligatorietà di avere Immuni per chi vuole uscire di casa. Sicuramente l’ultimo è un intervento invasivo che viola libertà individuali, ma in ragione del diritto costituzionale alla salute, queste libertà sono già state violate con il divieto assoluto di uscita, che è stato introdotto nel primo lockdown ed è tuttora in vigore nelle zone rosse.

Cosa succede nel resto del mondo

L’insuccesso dell’app per il tracciamento del Covid-19 non è un’esclusiva italiana, nel resto del mondo la copertura media delle app di questo tipo è intorno al 10 per cento.

In Europa la gran parte dei paesi ha sviluppato applicazioni mobili per monitorare la tracciabilità dei contatti, ma nessuno è riuscito finora a coprire almeno il 60 per cento della popolazione, percentuale minima affinché una app di tracciamento dei contatti possa essere utile a controllare un’epidemia. Tutti i paesi europei hanno optato per un download volontario dell’app e le percentuali di download più elevate si osservano in Irlanda e in Germania che comunque non hanno ancora raggiunto il 40 per cento. È stata la Corea del Sud a utilizzare il tracciamento dei contatti con il maggior successo, ma ciò è avvenuto a un costo significativo per la privacy dei residenti. Le autorità sudcoreane hanno infatti utilizzato registri telefonici, transazioni con carte di credito e filmati di telecamere di sorveglianza per monitorare la posizione dei cittadini infetti e trovare i loro contatti. In Europa un intervento del genere non è pensabile perché cittadini e legislatori non potrebbero mai accettare un tale compromesso.

È tuttavia il momento di iniziare a pensare al modo migliore di sfruttare per il bene della collettività la sterminata mole di dati raccolta ogni giorno dai nostri dispositivi e già utilizzata per fini privati. Google ha informazioni e manda settimanalmente aggiornamenti personalizzati sugli spostamenti al 70 per cento (sistema operativo Android) delle 80,40 milioni di connessioni mobili in Italia. Google ci conosce meglio del nostro medico, poiché ogni volta che sospettiamo di avere una patologia tendiamo a cercare informazioni online sui sintomi e sulle complicazioni a essa connesse. Tra qualche anno i nostri smartphone diventeranno strumenti medici che fanno anche le chiamate. In generale, l’attività che facciamo ogni giorno con i nostri cellulari, pc, elettrodomestici e automobili di ultima generazione lascia traccia e alimenta la disponibilità di un set informativo granulare e massiccio (big-data). La politica deve essere preparata e pronta a sfruttare questa opportunità, anche ripensando le regole di proprietà dei dati.