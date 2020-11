La Giornata Mondiale dell’Infanzia e dell’Adolescenza in quattro grafici

Bio dell'autore

Irene Solmone Laureata in Scienze Economiche all'Università di Roma Tor Vergata con una tesi di ricerca con cui ha contribuito alla ricostruzione della distribuzione dei redditi nell'Italia post-unitaria. Sta frequentando il secondo anno di doppia laurea in Economics alle Università di Pavia e Hohenheim. Research assistant per lavoce.info.

Altri articoli di Irene Solmone