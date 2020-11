Quattro anni di Trump in sei grafici

Bio dell'autore

Irene Solmone Laureata in Scienze Economiche all'Università di Roma Tor Vergata con una tesi di ricerca con cui ha contribuito alla ricostruzione della distribuzione dei redditi nell'Italia post-unitaria. Sta frequentando il Master in Economics, Finance and International Integration all'Università di Pavia. Research assistant a lavoce.info.

Massimo Taddei Laureato in Economia e Commercio a Genova, con una tesi sulla dimensione economica e sociale della disuguaglianza in Italia. Studente del Master in Economics, Finance and International Integration dell'Università di Pavia. Research Assistant per lavoce.info. Su Twitter @MassimoTaddei

Marco Visentin Studente al BSc in Economic and Social Sciences all'Università Bocconi. Direttore di Tra i Leoni, il giornale degli studenti dell'Università Bocconi, da gennaio 2020. Research Assistant a lavoce.info.

